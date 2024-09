Tỷ giá USD hôm nay (24-9-2024): Đồng USD thế giới tăng nhẹ

Tỷ giá USD hôm nay (24-9-2024): Rạng sáng 24-9-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 22 đồng, hiện ở mức 24.126 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,19%, đạt mốc 100,91. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng nhẹ vào phiên giao dịch vừa qua, trong khi đồng EUR giảm so với đồng USD do các báo cáo hoạt động kinh doanh của nền kinh tế khu vực đồng EUR gây thất vọng trên thị trường, kéo dài sự sụt giảm trong thời gian ngắn, trong bối cảnh các dữ liệu của Mỹ cho thấy hoạt động kinh tế ổn định. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Dữ liệu ảm đạm của khu vực đồng EUR hỗ trợ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn trong năm nay. Các thị trường hiện đang định giá khoảng 77% cơ hội cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tháng 10 của Ngân hàng trung ương. Theo đó, một cuộc khảo sát do S&P Global thực hiện cho thấy hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng EUR giảm mạnh trong tháng này. Sự suy thoái xuất hiện trên diện rộng, điển hình là tại Đức. Trong khi đó, nền kinh tế Pháp quay trở lại tình trạng ảm đạm sau khi được thúc đẩy vào tháng 8 nhờ Thế vận hội Olympic. Ngược lại, hoạt động kinh doanh của Mỹ ổn định trong tháng 9, nhưng giá trung bình hàng hóa và dịch vụ lại tăng với tốc độ nhanh nhất trong 6 tháng, có thể dẫn đến lạm phát gia tăng trong những tháng tới. Dữ liệu này được đưa ra sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến hành cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tuần trước, một số quan chức Fed đã đưa ra bình luận vào ngày 23-9 rằng động thái này nhằm duy trì sự cân bằng trong nền kinh tế. S&P Global cho biết Chỉ số đầu ra PMI tổng hợp của Mỹ, theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, ít thay đổi ở mức 54,4 trong tháng này, so với con số cuối cùng là 54,6 vào tháng 8. Chỉ số DXY có thời điểm tăng chạm mốc 101,23 trong phiên giao dịch vừa qua. Đồng EUR đã giảm 0,39%, xuống mức 1,112 USD và đang trên đà ghi nhận mức giảm ngày lớn nhất kể từ ngày 9-9. Đồng USD đã trải qua phiên giảm tuần thứ ba liên tiếp vào tuần trước, sau khi Fed cắt giảm lãi suất và nhiều quan chức Fed dự kiến sẽ có bài phát biểu trong tuần này, bao gồm Chủ tịch Fed Jerome Powell, cũng như các Thống đốc Michelle Bowman, Lisa Cook và Adriana Kugler. Đồng bảng Anh tăng 0,2%, đạt mức 1,3345 USD sau khi tăng lên mốc 1,33595 USD, mức cao nhất kể từ ngày 3-3, sau khi một cuộc khảo sát tương tự cho thấy các doanh nghiệp Anh báo cáo tốc độ tăng trưởng chậm lại trong tháng này. Ngân hàng Anh đã giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách lãi suất vào tuần trước, với quan điểm cho rằng Ngân hàng Trung ương cần phải cẩn trọng để không cắt giảm lãi suất quá nhanh hoặc quá nhiều. So với đồng yên Nhật, đồng USD suy yếu 0,37%, xuống mốc 143,38 sau kỳ nghỉ lễ ở Nhật Bản. Đồng bạc xanh đã đạt mức cao nhất trong 2 tuần ở mức 144,50 yên vào tuần trước, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) giữ nguyên lãi suất và cho biết họ sẽ không vội tăng lãi suất lần nữa. Trong khi đó, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ đưa ra các thông báo chính sách vào cuối tuần này, dự kiến sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản. Tỷ giá USD hôm nay, 24-9-2024: Đồng USD tăng nhẹ sau dữ liệu PMI. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 24-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 22 đồng, hiện ở mức 24.126 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.282 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.430 đồng

24.800 đồng

Vietinbank

24.300 đồng

24.800 đồng

BIDV

24.440 đồng

24.780 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 25.573 đồng – 28.265 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.623 đồng

28.085 đồng

Vietinbank

26.558 đồng

28.058 đồng

BIDV

26.869 đồng

28.092 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 159 đồng – 176 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

165,47 đồng

175,10 đồng

Vietinbank

167,00 đồng

176,70 đồng

BIDV

167,76 đồng

175,27 đồng

MINH ANH