Tỷ giá USD hôm nay (24-12): Đồng USD tăng trở lại mốc 108

Tỷ giá USD hôm nay (24-12): Rạng sáng 24-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 9 đồng, hiện ở mức 24.315 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,45%, hiện ở mức 108,07. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã phục hồi trong khi đồng EUR giảm vào phiên giao dịch vừa qua, khi các động thái tiền tệ trên thị trường đang được quyết định bởi các cuộc họp gần đây của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, đặt ra kỳ vọng về các lộ trình cắt giảm lãi suất khác nhau vào năm tới. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Chỉ số DXY đã tiếp tục quỹ đạo tăng của tuần trước. Chỉ số này đã chứng kiến mức giảm ngày lớn nhất trong gần một tháng vào cuối tuần trước, sau khi chỉ số lạm phát thấp hơn dự kiến, nhưng vẫn cao hơn mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuần trước, Fed đã dự báo tốc độ cắt giảm lãi suất sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng hơn so với dự đoán của thị trường, đẩy cả đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh. Chỉ số DXY hiện đanh neo gần mức cao nhất trong hai năm, trong khi đồng EUR giảm 0,2% ở mức 1,0408 USD. Cũng hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư là việc Thượng viện thông qua dự luật đã được Hạ viện phê chuẩn trước đó để cấp kinh phí cho các cơ quan liên bang đến giữa tháng 3-2025, điều này đã ngăn chặn được tình trạng đóng cửa chính phủ sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng đến phút chót. Bên cạnh đó, dữ liệu kinh tế từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy các đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa vốn sản xuất chính của Mỹ đã tăng vọt vào tháng 11, một phần là do nhu cầu mạnh mẽ đối với máy móc, một dấu hiệu khác cho thấy nền kinh tế vẫn vững chắc trước thềm năm mới. Tuy nhiên, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng đã giảm xuống 104,7 trong tháng này, từ mức 112,8 đã được điều chỉnh tăng vào tháng 11, khi những lo ngại về điều kiện kinh doanh trong tương lai xuất hiện. Các nhà giao dịch đang định giá Fed sẽ cắt giảm 33 điểm cơ bản lãi suất vào năm tới, thấp hơn so với tổng cộng hai lần cắt giảm lãi suất, mỗi lần 25 điểm cơ bản, mà Fed dự kiến vào tuần trước. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường không đặt cược nhiều vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trước cuộc họp chính sách tháng 5. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde cho biết khu vực đồng EUR đang tiến gần đến mục tiêu lạm phát trung hạn của ECB, theo một cuộc phỏng vấn được công bố trên tờ Financial Times ngày 23-12. Khối lượng giao dịch có khả năng sẽ thưa thớt trong tuần này khi kỳ nghỉ lễ sắp bắt đầu. So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,43%, đạt mức 157,08. Sự gia tăng của đồng USD, cùng với việc Ngân hàng Nhật Bản giữ nguyên lãi suất, đã khiến đồng yên một lần nữa neo gần mức thấp, mà trước đây đã thúc đẩy các nhà chức trách Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng tiền này. Đồng bảng Anh giảm 0,33% xuống mức 1,2528 USD. Ngân hàng Anh đã giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần trước. Tỷ giá USD hôm nay, 24-12: Đồng USD tăng trở lại mốc 108. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 24-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 9 đồng, hiện ở mức 24.315 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.200 đồng

25.530 đồng

Vietinbank

25.225 đồng

25.530 đồng

BIDV

25.230 đồng

25.530 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.094 đồng – 26.630 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.868 đồng

27.282 đồng

Vietinbank

26.108 đồng

27.308 đồng

BIDV

26.078 đồng

27.277 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 148 đồng – 163 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

156,86 đồng

165,98 đồng

Vietinbank

158,88 đồng

166,63 đồng

BIDV

157,68 đồng

165,87 đồng

MINH ANH