Tỷ giá USD hôm nay (24-11-2024): Đồng USD tăng ngoạn mục, trụ vững trên mốc 107

Tỷ giá USD hôm nay (24-11-2024): Rạng sáng 24-11-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm tuần 3 đồng, hiện ở mức: 24.295 đồng. Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,75%, đạt mức 107,49. Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng USD giảm 0,47%, xuống mức 106,22. Ở một diễn biến ngược lại, đồng USD tăng so với đồng yên Nhật, qua đó tiếp tục đà tăng gần đây, sau khi quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) báo hiệu rằng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục thắt chặt, nhưng vẫn mơ hồ về thời điểm tăng lãi suất. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch Đà trượt giá của đồng bạc xanh kéo dài sang ngày 20-11, khi giảm 0,08%, xuống mức 106,19. Kỳ vọng về lộ trình cắt giảm lãi suất đã giảm xuống trong những tuần gần đây. Theo đó, thị trường hiện đang định giá 59,1% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách diễn ra vào tháng 12, giảm so với mức 76,8% của một tháng trước, theo Công cụ FedWatch của CME. Phải đến ngày 21-11, chỉ số DXY mới phục hồi 0,45%, đạt mức 106,65 khi các nhà đầu tư tìm kiếm thêm thông tin chi tiết về kế hoạch cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các chính sách được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất. Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy, hầu hết các nhà kinh tế đều kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12, cùng mức cắt giảm nhẹ hơn vào năm 2025 so với dự kiến một tháng trước, do rủi ro lạm phát cao hơn từ các chính sách của ông Donald Trump. Tới ngày 22-11, đồng USD tiếp tục tăng 0,36%, đạt mức 107,04 trong bối cảnh các nhà đầu tư đánh giá dữ liệu thị trường lao động mới nhất cùng những bình luận từ các quan chức Fed về lộ trình lãi suất. Theo đó, những bình luận gần đây từ các quan chức Fed, bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell, cho thấy Ngân hàng Trung ương có thể sẽ thực hiện lộ trình cắt giảm lãi suất chậm hơn, trong khi lo ngại rằng các chính sách của ông Donald Trump có thể làm bùng phát lạm phát. Các yếu tố trên đã giúp đẩy đồng USD lên mức 107,15, mức cao nhất kể từ ngày 4-10-2023. Cuối cùng, đồng bạc xanh chốt tuần giao dịch bằng việc tăng 0,52%, đạt mức 107,49. Các nhà đầu tư đang chờ ông Donald Trump bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính mới. Tờ Wall Street Journal đưa tin ngày 21-11 rằng, ông Kevin Warsh, cựu thành viên hội đồng thống đốc của Fed, có khả năng sẽ đảm nhận vị trí này và thậm chí có thể trở thành chủ tịch Fed. So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,12%, đạt mức 154,69. Đồng yên đã chạm mức 156 vào tuần trước lần đầu tiên kể từ tháng 7, làm dấy lên khả năng chính quyền Nhật Bản có thể một lần nữa thực hiện các bước để hỗ trợ đồng tiền này. Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,54% xuống mức 1,0416 USD, sau khi chạm mức 1,0333 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 30-11-2022. Tỷ giá USD hôm nay 24-11-2024: Đồng USD tăng ngoạn mục, trụ vững trên mốc 107. Ảnh minh họa: Reuters Tỷ giá USD trong nước hôm nay Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 24-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm tuần 3 đồng, hiện ở mức 24.295 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.170 đồng

25.509 đồng

Vietinbank

25.220 đồng

25.509 đồng

BIDV

25.209 đồng

25.509 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.168 đồng – 26.713 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.732 đồng

27.143 đồng

Vietinbank

26.001 đồng

27.255 đồng

BIDV

25.870 đồng

26.995 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 150 đồng – 165 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

158,58 đồng

167,80 đồng

Vietinbank

160,20 đồng

168,30 đồng

BIDV

160,75 đồng

168,13 đồng

MINH ANH