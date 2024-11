Tỷ giá USD hôm nay (20-11-2024): Đồng USD tiếp tục trượt giá, vẫn trụ trên mốc 106

Tỷ giá USD hôm nay (20-11-2024): Rạng sáng 20-11-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 5 đồng, hiện ở mức 24.293 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,08%, xuống mức 106,19. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Chỉ số DXY tiếp tục hạ nhiệt vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi tăng lên mức 106,63 trong đầu phiên giao dịch, trong khi đồng EUR giảm 0,12%, xuống mức 1,0586 USD. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Đồng yên Nhật không đổi ở mức 154,68 yên/USD, sau khi tăng tới 0,91% so với đồng bạc xanh. Trong khi đó, đồng tiền Nhật Bản gần đây nhất đã tăng 0,11%, đạt mức 163,74 so với đồng EUR sau khi tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần là 161,50. Đồng USD đã tăng tới 9% so với đồng yên Nhật, tính từ đầu tháng 10, đạt mức 156,74, tăng trên mức 156 lần đầu tiên kể từ tháng 7 và làm dấy lên khả năng chính quyền Nhật Bản có thể một lần nữa can thiệp để hỗ trợ đồng tiền của nước mình. So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng USD tăng nhẹ 0,02%, đạt mức 0,883 sau khi giảm tới 0,32% trước đó trong phiên giao dịch. Ở một diễn biến khác, đồng rúp Nga đã giảm 0,83% so với đồng bạc xanh, xuống mức 100,571. Tỷ giá hối đoái chính thức của đồng rúp Nga đã giảm xuống dưới mức 100 so với đồng bạc xanh, lần đầu tiên kể từ tháng 10-2023. Chỉ số DXY đã tăng do kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ giảm tốc độ cắt giảm lãi suất trong tương lai, cùng những lo ngại xoay quanh các chính sách mà Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tiến hành có thể làm bùng phát tình hình lạm phát. Kỳ vọng về lộ trình cắt giảm lãi suất đã giảm xuống trong những tuần gần đây. Theo đó, thị trường hiện đang định giá 59,1% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách diễn ra vào tháng 12, giảm so với mức 76,8% của một tháng trước, theo Công cụ FedWatch của CME. Chủ tịch Fed Kansas City Jeffrey Schmid cho biết vẫn chưa chắc chắn lãi suất có thể giảm tới mức nào, nhưng các đợt cắt giảm gần đây của Ngân hàng Trung ương cho thấy sự tin tưởng rằng lạm phát đang hướng tới mục tiêu 2%. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất với nỗ lực kích thích tăng trưởng trong khu vực. Trong những bình luận mới nhất từ các nhà hoạch định chính sách của ECB, Fabio Panetta cho biết Ngân hàng Trung ương nên cắt giảm lãi suất để tránh sự kìm hãm tăng trưởng kinh tế, hoặc thậm chí kích thích tăng trưởng, đồng thời đưa ra nhiều định hướng hơn hậu đại dịch Covid-19. Bình luận của Panetta được đưa ra sau khi hai nhà hoạch định chính sách hàng đầu của ECB vào ngày 18-11 đưa ra tín hiệu về lo lắng từ những ảnh hưởng từ các mức thuế thương mại mới của Mỹ đối với khu vực đồng EUR. Đồng bảng Anh cũng giảm nhẹ 0,04% xuống mức 1,2671 USD. Tỷ giá USD hôm nay, 20-11-2024: Đồng USD tiếp tục trượt giá, vẫn trụ trên mốc 106. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 20-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 5 đồng, hiện ở mức 24.293 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.175 đồng

25.507 đồng

Vietinbank

25.205 đồng

25.507 đồng

BIDV

25.217 đồng

25.507 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.445 đồng – 27.018 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.217 đồng

27.654 đồng

Vietinbank

26.476 đồng

27.676 đồng

BIDV

26.413 đồng

27.547 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 150 đồng – 165 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

158,83 đồng

168,06 đồng

Vietinbank

160,89 đồng

168,64 đồng

BIDV

161,14 đồng

168,44 đồng

MINH ANH