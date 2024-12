Tỷ giá USD hôm nay (19-12): Đồng USD đạt đỉnh 2 năm sau khi Fed cắt giảm lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (19-12-2024): Rạng sáng 19-12-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 8 đồng, hiện ở mức 24.278 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 1,28%, hiện ở mức 108,24. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng so với các loại tiền tệ khác vào phiên giao dịch vừa qua, đạt mức cao nhất trong hai năm, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra mức cắt giảm lãi suất đúng như kỳ vọng của thị trường, đồng thời cũng cho biết sẽ giảm tốc độ chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ của mình. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Fed đã hạ lãi suất chính sách chuẩn của mình xuống 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất chuẩn về mức 4,25%-4,5%. Đồng thời, các quan chức Fed cũng ra tín hiệu rằng họ có thể sẽ tạm dừng các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai vào năm tới do thị trường lao động và lạm phát hiện đang ổn định. Lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 6,1 điểm cơ bản lên 4,446%, đạt mức cao nhất trong 4 tuần. Đồng USD cũng tăng 0,89%, đạt mức 0,90020 so với đồng franc Thụy Sĩ, sau khi đạt mức 0,90150 - mức cao nhất kể từ tháng 7. Đồng EUR giảm 1,17% xuống còn 1,03695 USD, giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần. Chỉ số DXY có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ tháng 11-2022 là 108,26. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trong cuộc họp báo của mình rằng “hiện Fed cần phải thận trọng trong quá trình cắt giảm lãi suất cũng như trong mọi quyết sách tiền tệ và tìm kiếm những manh mối, dữ liệu cho thấy sự tiến triển về lạm phát”, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng thị trường lao động đang hạ nhiệt. “Hoạt động kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng vững chắc. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp và lạm phát tăng vừa phải”, Ủy ban Thị trường Mở liên bang (FOMC) thuộc Fed nhấn mạnh. Họ cho biết sẽ cân nhắc kỹ lưỡng các số liệu sắp tới, cả về triển vọng và rủi ro, để ra quyết định lãi suất. Khi lãi suất thấp, chi phí đi vay rẻ hơn, doanh nghiệp có thể đầu tư vào các dự án mới hoặc tuyển thêm nhân viên. Tương tự, người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn do gửi tiết kiệm kém hấp dẫn. Đồng bạc xanh đã tăng lên mức cao nhất trong 15 năm so với đồng won Hàn Quốc, đạt 1.454,41 - mức cao nhất kể từ tháng 3-2009. Lần gần nhất đồng USD tăng 1,03%, đạt mức 1.452,19/USD. Đồng USD cũng tăng 0,78%, đạt mức 154,63 so với đồng yên Nhật, đồng thời chạm mức cao nhất trong 3 tuần. Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra vào hôm nay 19-12. Ngân hàng Anh cũng dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách hôm nay 19-12. Đồng bảng Anh giảm nhẹ so với đồng EUR và đồng USD sau quyết định của Fed. Đồng tiền này đã giảm 0,98% xuống còn 1,25860 USD, giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần. Ngân hàng Trung ương Thụy Điển Riksbank dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất tới 50 điểm cơ bản, trong khi Ngân hàng Trung ương Nauy Norges dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất. Đồng tiền Nauy giảm 1,54% so với đồng bạc xanh, xuống mức 11,3677 USD. Đồng AUD cũng trượt xuống mức 0,62225 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 10-2022. Tỷ giá USD hôm nay, 19-12-2024: Đồng USD đạt đỉnh 2 năm sau khi Fed cắt giảm lãi suất. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 19-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 8 đồng, hiện ở mức 24.278 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.161 đồng

25.491 đồng

Vietinbank

25.180 đồng

25.491 đồng

BIDV

25.191 đồng

25.491 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.214 đồng – 26.763 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.015 đồng

27.441 đồng

Vietinbank

26.272 đồng

27.472 đồng

BIDV

26.202 đồng

27.405 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 150 đồng – 166 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

159,67 đồng

168,95 đồng

Vietinbank

161,47 đồng

169,25 đồng

BIDV

160,72 đồng

169,03 đồng

MINH ANH