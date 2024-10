Tỷ giá USD hôm nay (19-10-2024): Đồng USD hạ nhiệt, quay đầu giảm về dưới mốc 103,5

Tỷ giá USD hôm nay (19-10-2024): Rạng sáng 19-10-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 14 đồng, hiện ở mức 24.213 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,36%, xuống mức 103,46. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Tỷ giá USD đã giảm vào phiên giao dịch vừa qua, sau 5 ngày tăng liên tiếp, vì “khẩu vị rủi ro” tăng lên sau một loạt biện pháp kích thích kinh tế từ Trung Quốc đã thúc đẩy cổ phiếu toàn cầu. Theo đó, các nhà đầu tư hoan nghênh việc chính phủ Trung Quốc triển khai hai chương trình tài trợ để giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán của nước này. Điều đó cũng khiến đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng giá và thúc đẩy các loại tiền tệ hàng hóa như AUD và CAD, và đẩy đồng USD trượt giá. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Bên cạnh đó, đồng USD cũng giảm sau khi dữ liệu cho thấy số lượng nhà ở khởi công tại Mỹ giảm 0,5% xuống còn 1,354 triệu nhà ở vào tháng 9, sau khi tăng mạnh 7,8%, đạt mức 1,361 triệu nhà ở vào tháng 8. Tuy nhiên, chỉ số DXY vẫn đang trên đà tăng trong tuần thứ ba, hiện tăng 0,6% trong tuần này. Chỉ số này đã tăng khoảng 2,7% trong tháng này, mức tăng tháng lớn nhất kể từ tháng 2-2023. Chỉ số này đã giảm 0,3% và chốt phiên giao dịch ở mức 103,49, mức giảm ngày lớn nhất kể từ cuối tháng 9. “Sự sụt giảm của đồng USD chủ yếu là do biện pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán của Trung Quốc”, Erik Bregar, Giám đốc quản lý rủi ro ngoại hối và kim loại quý tại Silver Gold Bull ở Toronto, Canada cho biết. “Điều đó đã thúc đẩy cổ phiếu Trung Quốc và nhu cầu đối với các tài sản rủi ro nói chung và gây áp lực lên USD, từ đó giúp nâng tỷ giá EUR/USD”, ông nhấn mạnh. Tuy nhiên, hành động giá của đồng USD vào phiên giao dịch vừa qua có thể chỉ là tạm thời, Bregar cho biết. Sự hỗ trợ lớn nhất cho đồng USD suốt vài tuần qua là sự thay đổi trong kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở mức vừa phải hơn, sau một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ ổn định. Fed đã “mạnh tay” cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9, điều này đã khiến đồng USD giảm giá trước đó. “Những đồn đoán xoay quanh việc Fed có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong thời gian tới đã bị dập tắt bởi một loạt dữ liệu chỉ ra nền kinh tế Mỹ đang phục hồi mạnh mẽ. Thay vào đó, có tin đồn rằng Fed có thể chỉ muốn cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa trước khi kết thúc năm 2024”, theo Jane Foley, Giám đốc chiến lược FX tại Rabobank ở London. Theo ước tính của LSEG, hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ đã định giá 95% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới và 5% khả năng Fed sẽ tạm dừng hoặc giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức mục tiêu 4,75%-5%. Trước đó, họ đã dự kiến sẽ cắt giảm thêm 50 điểm cơ bản tại một trong những cuộc họp này. Thị trường tương lai cũng kỳ vọng từ giờ tới thời điểm cuối năm nay, Fed sẽ cắt giảm khoảng 45 điểm cơ bản và giảm thêm 104 điểm cơ bản vào năm tới. Trong khi đó, đồng EUR tăng 0,3% so với đồng USD, đạt mức 1,0865 USD, tăng lần đầu tiên sau 8 ngày và đang trên đà đạt mức tăng ngày lớn nhất kể từ ngày 26-9. Đồng EUR đã giảm 2,7% trong tháng này, trên đà giảm tháng lớn nhất kể từ tháng 5-2023. Đồng EUR đã được hưởng lợi vào phiên giao dịch vừa qua, từ tin tức về gói kích thích của Trung Quốc, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất khu vực đồng EUR ở mức 25 điểm cơ bản vào ngày 17-10, đúng như dự đoán của thị trường. Các nhà giao dịch hiện đang định giá các đợt cắt giảm lãi suất liên tiếp tại các cuộc họp sắp tới của ECB. Tỷ giá USD hôm nay, 19-10-2024: Đồng USD hạ nhiệt, quay đầu giảm về dưới mốc 103,5. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 19-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 14 đồng, hiện ở mức 24.213 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.373 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.950 đồng

25.340 đồng

Vietinbank

24.820 đồng

25.320 đồng

BIDV

24.970 đồng

25.330 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.913 đồng – 27.535 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.579 đồng

28.037 đồng

Vietinbank

26.454 đồng

27.954 đồng

BIDV

26.799 đồng

28.031 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 153 đồng – 170 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

161,96 đồng

171,38 đồng

Vietinbank

163,77 đồng

173,47 đồng

BIDV

164,14 đồng

171,61 đồng

MINH ANH