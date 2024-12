Tỷ giá USD hôm nay (18-12-2024): Đồng USD tăng với kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18-12-2024): Rạng sáng 18-12-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 2 đồng, hiện ở mức 24.270 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,10%, hiện ở mức 106,94. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng so với các loại tiền tệ chính vào phiên giao dịch vừa qua, sau dữ liệu bán lẻ tốt hơn dự kiến, trong khi thị trường chuẩn bị cho động thái lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng trung ương khác. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Dữ liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 17-12 cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng vượt kỳ vọng ở mức 0,7% vào tháng 11, được hỗ trợ bởi sự gia tăng trong mua sắm ô tô và mua bán trực tuyến. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ đưa ra mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào hôm nay 18-12, với 97% đặt cược mức cắt giảm 25 điểm cơ bản từ Fed, theo công cụ FedWatch của CME. Trước đó, Juan Perez, giám đốc giao dịch tại Monex USA ở Washington, D.C. nhận định rằng đồng USD biến động không chỉ phụ thuộc vào những gì Fed sẽ thực hiện, mà còn liên quan tới những động thái cắt giảm của Fed có theo hướng diều hâu hay không. Tôi cho rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, thậm chí có thể sẽ phải chậm lại trong quá trình này. So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm nhẹ 0,2% xuống 0,89270, sau khi dao động gần mức cao nhất kể từ tháng 7. Đồng EUR, đang hướng đến mức giảm gần 5% so với đồng USD trong năm nay, cũng đã giảm 0,24% trong phiên giao dịch vừa qua, xuống mức 1,048825 USD. Chỉ số DXY tăng 0,10%, đạt mức 106,94, sau khi chạm mức cao nhất là 107,08 trong phiên giao dịch. Đồng yên Nhật tăng giá so với USD, trong bối cảnh thị trường đã giảm đặt cược vào khả năng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất trong tuần này tại cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 19-12 và ủng hộ việc tăng lãi suất vào tháng 1. Đồng tiền này tăng 0,42% so với đồng bạc xanh, đạt mức 153,52 yên/USD. Đồng bảng Anh tăng so với đồng USD sau khi dữ liệu cho thấy mức tăng trưởng tiền lương của Anh mạnh hơn dự kiến trong vòng 3 tháng tính đến tháng 10. Ngân hàng Anh sẽ công bố quyết định về lãi suất vào ngày mai 19-12. Đồng bảng Anh tăng 0,16%, đạt mức 1,27040 USD. Một cuộc khảo sát về hoạt động kinh doanh vào ngày 16-12 lại chỉ ra giá cả tăng ở Anh. Ngân hàng Anh dự kiến sẽ công bố quyết định chính sách chỉ vài giờ sau Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Đồng AUD cũng giảm 0,6% so với đồng bạc xanh, xuống mức 0,6332 USD. Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất tới 50 điểm cơ bản trong tuần này, trong khi Ngân hàng Trung ương Nauy Norges có khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất. Tỷ giá USD hôm nay, 18-12-2024: Đồng USD tăng với kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 18-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 8 đồng, hiện ở mức 24.272 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.153 đồng

25.483 đồng

Vietinbank

25.180 đồng

25.483 đồng

BIDV

25.183 đồng

25.483 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.275 đồng – 26.830 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.041 đồng

27.469 đồng

Vietinbank

26.272 đồng

27.472 đồng

BIDV

26.192 đồng

27.397 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 150 đồng – 165 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

158,95 đồng

168,19 đồng

Vietinbank

161,47 đồng

169,22 đồng

BIDV

160,03 đồng

167,75 đồng

MINH ANH