Tỷ giá USD hôm nay (18-11): Triển vọng ngắn hạn vẫn là tích cực đối với đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay (18-11): Rạng sáng 18-11-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức: 24.298 đồng. Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 106,67. Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này Chỉ số DXY tiếp tục duy trì sức mạnh trong tuần vừa rồi. Chỉ số này đã tăng 1,6% vào tuần trước. Sự gia tăng này đã đưa chỉ số vượt lên mức kháng cự chính là 106 và chạm mức cao 107,06 trước khi chốt phiên tuần ở mức 106,68. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch Dữ liệu công bố tuần trước cho thấy lạm phát của Mỹ tăng. Chỉ số giá tiêu dùng CPI cũng tăng 2,58% (so với cùng kỳ năm trước) vào tháng 10. Con số này tăng so với mức 2,41% được ghi nhận vào tháng 9. Tương tự, CPI cốt lõi tăng 3,3% (so với cùng kỳ năm trước) vào tháng 10, tăng so với mức 3,26% của 1 tháng trước đó. Lạm phát tăng có thể làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Điều đó sẽ tiếp tục hỗ trợ chỉ số DXY tăng cao hơn nữa. Việc vượt qua mức 105,50 sẽ đem lại triển vọng tích cực đối với chỉ số DXY. Một số mức kháng cự là khoảng 107 có thể ngăn cản đợt tăng giá hiện tại, nhưng chỉ là tạm thời. Vì vậy, có nhiều khả năng chỉ số DXY sẽ điều chỉnh ngắn hạn về mức 106-105,50 trong những tuần tới. Tuy nhiên, miễn là chỉ số này vẫn ở trên vùng hỗ trợ 105,50-105, triển vọng trong ngắn hạn vẫn sẽ là tăng giá. Chúng ta có thể kỳ vọng chỉ số DXY sẽ phá vỡ mốc 107 và tiến thẳng lên mốc 109 trong những tuần tới. Trong tuần vừa qua, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ vẫn neo ở mức 4,44%. Chỉ số này có mức kháng cự quanh mốc 4,50% và vùng hỗ trợ nằm trong khoảng 4,20-4,15%. Miễn là lợi suất vẫn duy trì ở trên mức 4,15%, xu hướng trong ngắn hạn sẽ là tích cực, thậm chí nó có thể tăng vượt mốc 4,5% trong tương lai. Sự phá vỡ như vậy có thể đưa lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm lên mức 4,85-4,9% trong những tuần tới. Ngược lại, trường hợp lợi suất giảm xuống dưới mốc 4% có thể biến triển vọng thành tiêu cực. Nhưng điều đó có vẻ sẽ ít khả năng xảy ra hơn. Đồng EUR tuần vừa rồi đã giảm, phá vỡ dưới mức quan trọng là 1,06. Mức hỗ trợ hiện tại là 1,05. Sau đó, mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm trong vùng 1,04-1,0350. Chỉ số EUR/USD cần phải duy trì trên mốc 1,0350 để tránh việc giảm mạnh hơn nữa. Bên cạnh đó, một sự phục hồi từ mốc 1,05 hoặc 1,0350 có thể đưa đồng EUR tăng lên mức 1,0650-1,07 trong ngắn hạn. Tuy nhiên, một sự phá vỡ dưới mốc 1,0350 sẽ đem lại triển vọng khá bi quan. Khi đó, đồng EUR có khả năng trở về mức ngang giá so với đồng USD. Tỷ giá USD hôm nay 18-11-2024: Triển vọng ngắn hạn vẫn là tích cực đối với đồng USD. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD trong nước hôm nay Trên thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 24.298 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.160 đồng

25.512 đồng

Vietinbank

25.190 đồng

25.512 đồng

BIDV

25.190 đồng

25.512 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.312 đồng – 26.871 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.070 đồng

27.500 đồng

Vietinbank

26.326 đồng

27.526 đồng

BIDV

26.320 đồng

27.493 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 148 đồng – 163 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

156,74 đồng

165,85 đồng

Vietinbank

159,01 đồng

166,76 đồng

BIDV

159,35 đồng

166,29 đồng

MINH ANH