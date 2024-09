Tỷ giá USD hôm nay (17-9): Đồng USD rớt xuống mốc thấp nhất 1 năm so với yên Nhật

Tỷ giá USD hôm nay (17-9): Rạng sáng 17-9-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 35 đồng, hiện ở mức 24.137 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,41%, xuống mốc 100,71. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm so với đồng yên Nhật vào phiên giao dịch vừa qua, khi thị trường kỳ vọng nhiều hơn vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đưa ra mức cắt giảm lãi suất lớn vào cuối tuần này. Fed đã được kỳ vọng rộng rãi sẽ công bố mức cắt giảm lãi suất ít nhất là 25 điểm cơ bản khi kết thúc cuộc họp chính sách vào ngày 18-9. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Nhưng các báo cáo của Wall Street Journal và Financial Times tuần trước đã làm các nhà giao dịch dấy lên suy đoán rằng Ngân hàng trung ương có thể đưa ra mức cắt giảm lớn hơn là 50 điểm cơ bản. Theo đó, thị trường tương lai đang định giá 61% khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản, tăng từ mức khoảng 15% vào tuần trước. Đồng USD giao dịch chạm mức 139,58 yên, mức thấp nhất kể từ tháng 7-2023. Đồng USD đã chốt phiên giao dịch giảm 0,10%, ở mức 140,690 yên. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm trước thềm cuộc họp của Fed, đặc biệt là khi tỷ lệ đặt cược cho việc cắt giảm 50 điểm cơ bản tăng lên. Lợi suất chuẩn 10 năm đã giảm 30 điểm cơ bản trong khoảng hai tuần. Lợi suất trái phiếu hai năm, gắn chặt hơn với kỳ vọng về chính sách tiền tệ, đã giảm 2,5 điểm cơ bản xuống 3,5509% và giảm so với mức khoảng 3,94% đạt được vào hai tuần trước. Các nhà đầu tư cũng đang hướng đến quyết định về lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) vào ngày 20-9, khi ngân hàng này dự kiến sẽ giữ nguyên mục tiêu lãi suất chính sách ngắn hạn ở mức 0,25%, sau khi đã tăng lãi suất hai lần trong năm nay. Các thành viên hội đồng quản trị BOJ đã chỉ ra rằng họ mong muốn thấy mức lãi suất cao hơn, đồng thời khoảng cách thu hẹp giữa lãi suất ở Nhật Bản và các loại tiền tệ chính khác đã thúc đẩy đồng yên tăng giá và khiến các giao dịch chênh lệch lãi suất trị giá hàng tỷ USD bị hủy bỏ. Đồng bảng Anh tăng 0,64%, đạt mức 1,3206 USD. Trong khi đó, đồng EUR tăng 0,42%, đạt mức 1,1123 USD. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần trước, nhưng Chủ tịch ECB Christine Lagarde khiến thị trường giảm kỳ vọng về một đợt cắt giảm chi phí đi vay khác vào tháng tới. ECB gần như chắc chắn sẽ phải đợi đến tháng 12 trước khi thực hiện cắt giảm lãi suất một lần nữa, đây là bước đi thận trọng trong quyết sách tiền tệ, thành viên Hội đồng quản trị ECB Peter Kazimir cho biết vào ngày 16-9. Ngân hàng Anh dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 5% vào ngày 19-9, sau khi bắt đầu nới lỏng với mức giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 8. Thị trường tương lai đang định giá khoảng 35,9% khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 19-9, tăng so mức 20% vào cuối tuần trước. Tỷ giá USD hôm nay, 17-9-2024: Đồng USD rớt xuống mốc thấp nhất 1 năm so với yên Nhật. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 17-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 35 đồng, hiện ở mức 24.137 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.330 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.350 đồng

24.720 đồng

Vietinbank

24.220 đồng

24.720 đồng

BIDV

24.380 đồng

24.720 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 25.454 đồng – 28.133 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.575 đồng

28.034 đồng

Vietinbank

26.456 đồng

27.956 đồng

BIDV

26.810 đồng

28.029 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 162 đồng – 180 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

170,37 đồng

180,32 đồng

Vietinbank

170,49 đồng

180,19 đồng

BIDV

172,16 đồng

179,86 đồng

