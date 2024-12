Tỷ giá USD hôm nay (17-12-2024): Đồng USD hạ nhiệt trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17-12): Rạng sáng 17-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 8 đồng, hiện ở mức 24.272 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,15%, hiện ở mức 106,86. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD giảm nhẹ so với các loại tiền tệ chính trong phiên giao dịch đầy biến động vào đầu tuần, khi các nhà đầu tư đang chờ đợi các quyết định về lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Ngân hàng Anh và các ngân hàng trung ương quan trọng khác trong tuần này. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá gần 97% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày mai 18-12. Lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 0,8 điểm cơ bản xuống còn 4,391%. “Đồng USD biến động không chỉ phụ thuộc vào những gì Fed sẽ thực hiện, mà còn liên quan tới những động thái cắt giảm của Fed có theo hướng diều hâu hay không. Tôi cho rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, thậm chí có thể sẽ phải chậm lại trong quá trình này”, Juan Perez, giám đốc giao dịch tại Monex USA ở Washington, D.C. nhận định. Đồng USD tăng 0,16%, đạt mức 0,8945 so với đồng franc Thụy Sĩ, dao động gần mức cao nhất kể từ tháng 7. So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,31%, đạt mức 154,12, sau khi tăng chạm mốc 154,480 lần đầu tiên kể từ ngày 26-11. Đồng yên đã phải vật lộn để phục hồi so với đồng bạc xanh sau đợt trượt giá hằng tuần lớn nhất kể từ tháng 9, sau khi Reuters và các hãng tin khác đưa tin Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần này, diễn ra vào ngày 19-12. Trong khi đó, đồng EUR tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầy biến động. Đồng euro chốt phiên giao dịch tăng 0,07%, đạt mức 1,0509 USD. Một cuộc khảo sát cho thấy sự suy giảm trong hoạt động kinh doanh của khu vực đồng EUR trong tháng này, trong khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết ngày 16-12 rằng ECB sẽ cắt giảm lãi suất thêm nữa nếu lạm phát tiếp tục giảm xuống mục tiêu 2%. Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng 0,60%, đạt mức 1,26845 USD, sau khi mất giá cuối tuần trước, rớt xuống mức thấp nhất kể từ ngày 27-11, khi dữ liệu cho thấy sự suy thoái kinh tế bất ngờ trong nền kinh tế Anh. Một cuộc khảo sát về hoạt động kinh doanh vào ngày 16-12 lại chỉ ra giá cả tăng ở Anh. Ngân hàng Anh dự kiến sẽ công bố quyết định chính sách chỉ vài giờ sau Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Các ngân hàng trung ương khác công bố quyết định về lãi suất trong tuần này bao gồm Ngân hàng trung ương Thụy Điển Riksbank và Ngân hàng Trung ương Nauy Norges Bank. Tỷ giá USD hôm nay, 17-12: Đồng USD hạ nhiệt trước cuộc họp Fed. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 17-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 8 đồng, hiện ở mức 24.272 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.155 đồng

25.485 đồng

Vietinbank

25.180 đồng

25.485 đồng

BIDV

25.185 đồng

25.485 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.252 đồng – 26.804 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.023 đồng

27.450 đồng

Vietinbank

26.272 đồng

27.472 đồng

BIDV

26.229 đồng

27.435 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 150 đồng – 166 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

159,34 đồng

168,61 đồng

Vietinbank

161,47 đồng

169,22 đồng

BIDV

160,57 đồng

168,3 đồng

MINH ANH