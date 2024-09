Tỷ giá USD hôm nay (15-9): Đồng USD mắc kẹt quanh mốc 101

Tỷ giá USD hôm nay (15-9): Rạng sáng 15-9-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm tuần 30 đồng, hiện ở mức: 24.172 đồng. Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,06%, xuống mức 101,11. Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng USD tăng 0,43%, đạt mốc 101,61 khi các nhà đầu tư hướng đến dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ và giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất một cách mạnh mẽ vào tuần tới. Hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ đã định giá đầy đủ mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách ngày 17 và 18-9 của Fed, với khoảng 29% khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản. Đối với năm 2024, các nhà giao dịch kỳ vọng mức cắt giảm khoảng 113 điểm cơ bản, tăng từ khoảng 100 điểm cơ bản. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch Đà tăng của đồng bạc xanh kéo dài sang ngày 11-9 khi tăng 0,11% đạt mốc 101,66. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất vào tuần tới, lần đầu tiên sau hơn 4 năm. Tuy nhiên, điều vẫn còn gây tranh cãi là quy mô của đợt cắt giảm lãi suất. Các nhà đầu tư vẫn sẽ xem xét báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 12-9. Tuy nhiên, Fed đã chỉ ra rằng, họ tập trung ít hơn vào lạm phát và nhiều hơn vào các dữ liệu việc làm, đồng thời thể hiện quan điểm lạc quan rằng lạm phát của Mỹ đang trên đà giảm. Ngày 12-9, chỉ số DXY tiếp tục tăng nhẹ 0,09%, đạt mốc 101,72; trước khi giảm 0,45%, xuống mốc 101,23 vào ngày 13-9 trong bối cảnh một số dữ liệu kinh tế của Mỹ được công bố vào ngày 12-9 đã củng cố kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tuần tới. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ đã tăng 2.000, lên mức điều chỉnh theo mùa là 230.000 trong tuần đầu tháng 9, phù hợp với kỳ vọng. Bên cạnh đó, giá sản xuất của Mỹ (PPI) trong tháng 8 cũng tăng 0,2% so với dự kiến do chi phí dịch vụ tăng, và phù hợp trong bối cảnh lạm phát đang giảm. Trước đó, trong một cuộc khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế đã dự báo PPI tăng 0,1%. Cuối cùng, đồng USD chốt tuần giao dịch bằng việc giảm 0,25%, xuống mốc 101,11 giữa lúc các dữ liệu mới một lần nữa thúc đẩy suy đoán rằng Fed có thể đưa ra mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào tuần tới. Thị trường tương lai lãi suất của Mỹ đã định giá 51% khả năng Fed sẽ nới lỏng 50 điểm cơ bản khi kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày vào tuần tới, tăng từ mức khoảng 15% vào một ngày trước đó. Trong khi đó, đồng EUR đang nhắm đến mốc 1,11 USD một lần nữa. Đồng bảng Anh giảm nhẹ 0,01% xuống còn 1,31235 USD; còn đồng USD giảm 0,38% so với đồng franc Thụy Sĩ xuống còn 0,84780 franc. Tỷ giá USD hôm nay 15-9-2024: Đồng USD mắc kẹt quanh mốc 101. Ảnh minh họa: Reuters Tỷ giá USD trong nước hôm nay Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 15-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm tuần 30 đồng, hiện ở mức 24.172 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.330 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.360 đồng

24.730 đồng

Vietinbank

24.220 đồng

24.720 đồng

BIDV

24.375 đồng

24.715 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 25.454 đồng – 28.133 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.526 đồng

27.982 đồng

Vietinbank

26.362 đồng

27.862 đồng

BIDV

26.725 đồng

27.941 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 162 đồng – 180 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

168,91 đồng

178,78 đồng

Vietinbank

170,35 đồng

180,05 đồng

BIDV

170,33 đồng

177,95 đồng

MINH ANH