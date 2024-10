Tỷ giá USD hôm nay (15-10-2024): Đồng USD tăng 'chọc thủng' mốc 103

Tỷ giá USD hôm nay (15-10-2024): Rạng sáng 15-10-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 14 đồng, hiện ở mức 24.161 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,32%, đạt mức 103,21. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã chạm mức cao nhất trong 10 tuần vào phiên giao dịch vừa qua, kéo dài chuỗi tăng giá trong nhiều tuần do dữ liệu cho thấy nền kinh tế đang chậm lại, phù hợp với kỳ vọng cắt giảm lãi suất ở tốc độ vừa phải của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số DXY có thời điểm tăng lên mốc 103,36, mức cao nhất kể từ ngày 8-8. Trong khi đó, đồng EUR giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tuần và giảm xuống dưới mốc 1,09 USD. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến sẽ hạ lãi suất trong tuần này, nhưng quyết sách của Fed vẫn là trọng tâm của thị trường. Thị trường tương lai lãi suất của Mỹ đã định giá 87% khả năng Fed sẽ nới lỏng 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11 và 13% khả năng Fed sẽ tạm dừng và giữ nguyên lãi suất ở mức mục tiêu từ 4,75%-5%, theo ước tính của LSEG. Trong khi đó, Fed đã mạnh tay cắt giảm lãi suất ở mức 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tháng 9 vừa rồi. Từ giờ tới cuối năm, thị trường tương lai kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm thêm khoảng 45 điểm cơ bản và thêm 98,5 điểm cơ bản giảm lãi suất trong năm 2025. Con số này thấp hơn nhiều so với mức cắt giảm khoảng 200 điểm cơ bản mà thị trường đã dự đoán trước thềm cuộc họp của Fed vào tháng 9, đặc biệt là bản báo cáo bảng lương phi nông nghiệp mang tính đột phá của Mỹ đã làm thay đổi kỳ vọng của thị trường về các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai. Kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất chậm và ở mức nhỏ hơn đã hỗ trợ đồng USD trong vài tuần qua, nhưng các nhà phân tích cho rằng đợt tăng này có thể sắp kết thúc. Marc Chandler, chiến lược gia tại Bannockburn Global Forex ở New York, cho rằng cặp EUR/USD có thể đạt đỉnh ở mức 1,09 USD, còn cặp GBP/USD có thể đạt 1,30 USD. Hiện thị trường đang quan tâm đến dữ liệu việc làm sắp tới của Mỹ. Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari ngày 14-10 đã củng cố đồn đoán của thị trường về chính sách nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Ở một diễn biến khác, đồng EUR đã tiếp tục rớt giá và chốt phiên giao dịch giảm 0,3%, xuống mức 1,0902 USD khi các nhà đầu tư gần như chắc chắn với mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản từ ECB tại cuộc họp chính sách diễn ra vào tuần này, trong bối cảnh một loạt dữ liệu chỉ ra hoạt động của khu vực đồng EUR đang xấu đi. Một báo cáo tháng khác được công bố ngày 14-10 cho thấy rằng, nền kinh tế Đức tiếp tục suy yếu trong quý vừa qua. Đồng bảng Anh giảm 0,1% so với đồng USD, xuống mức 1,3054 USD. So với đồng yên, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 8, đạt mốc 149,96 yên. Trong tuần này, Mỹ sẽ công bố dữ liệu về doanh số bán lẻ và đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào ngày 17-10. Tỷ giá USD hôm nay, 15-10-2024: Đồng USD tăng “chọc thủng” mốc 103. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 15-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 14 đồng, hiện ở mức 24.161 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.319 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.630 đồng

25.020 đồng

Vietinbank

24.520 đồng

25.020 đồng

BIDV

24.660 đồng

25.020 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 25.070 đồng – 27.709 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.439 đồng

27.890 đồng

Vietinbank

26.251 đồng

27.751 đồng

BIDV

26.672 đồng

27.902 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 154 đồng – 170 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

160,56 đồng

169,90 đồng

Vietinbank

161,62 đồng

171,32 đồng

BIDV

162,88 đồng

170,32 đồng

MINH ANH