Tỷ giá USD hôm nay (14-10-2024): Triển vọng tích cực cho đồng USD trong tuần này

Tỷ giá USD hôm nay (14-10-2024): Rạng sáng 14-10-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức: 24.175 đồng. Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 102,92. Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này Chỉ số DXY đã duy trì ở mức cao suốt tuần qua. Sự tăng mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã hỗ trợ đồng USD duy trì đà tăng một cách ổn định. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã vượt trên 4% vào tuần trước và chốt phiên tuần ở mức cao là 4,1%. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch Dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố cao hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 2,41% (so với cùng kỳ năm trước) trong tháng 9, trong khi thị trường dự đoán mức tăng 2,3%. Điều này đã làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng tới. Tuy nhiên, con số lạm phát vẫn thấp hơn mức tăng 2,59% của tháng trước. Do đó, xu hướng lạm phát tại Mỹ tiếp tục giảm. Vì vậy, Fed có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất nhưng với tốc độ chậm hơn. Chỉ số DXY vẫn duy trì xu hướng tăng. Các mức hỗ trợ nằm tại 102,25 và sau đó là vùng 102-101,75. Quan điểm về việc chỉ số này có thể tăng lên vùng 103,50-104 như đã đề cập tuần trước vẫn giữ nguyên. Sau đó, có thể xuất hiện một đợt điều chỉnh ngắn hạn xuống 103 trước khi quay trở lại xu hướng tăng trung hạn. Như đã đề cập tuần trước, từ bức tranh lớn hơn, chỉ số DXY có tiềm năng hướng đến mục tiêu 105-106 trong trung hạn. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng mạnh vượt trên 4% vào tuần trước. Có khả năng lợi suất này sẽ tăng và kiểm tra vùng kháng cự 4,15-4,20% trong tuần này. Việc lợi suất có vượt qua mức 4,2% hay không sẽ quyết định động thái tiếp theo trên thị trường. Nếu vượt qua mức 4,2%, lợi suất có thể tăng lên 4,3% hoặc cao hơn. Ngược lại, nếu quay đầu trở lại mức 4,2%, lợi suất có thể giảm xuống vùng 4-3,9%, giữ nguyên xu hướng giảm rộng hơn. Đồng EUR đã giảm xuống, kiểm tra mức 1,09 vào tuần trước đúng như dự đoán và sau đó phục hồi nhẹ. Mức kháng cự đối với chỉ số EUR/USD hiện tại là 1,0980. Đồng EUR cần phải vượt qua rào cản này và có động thái tăng mạnh tiếp theo để giảm bớt áp lực giảm giá. Chỉ khi đó, nó mới có khả năng tăng lên vùng 1,1050-1,1100. Nếu không thể vượt qua mức 1,0980, đồng EUR vẫn có khả năng dễ bị giảm xuống dưới mức 1,09. Nếu điều này xảy ra, đồng tiền chung châu Âu có thể giảm xuống vùng 1,0850-1,08. Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào tuần này sẽ là sự kiện quan trọng cần theo dõi. Tỷ giá USD hôm nay 14-10-2024: Triển vọng tích cực cho đồng USD trong tuần này. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD trong nước hôm nay Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 14-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 24.175 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.333 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.610 đồng

25.000 đồng

Vietinbank

24.490 đồng

24.990 đồng

BIDV

24.639 đồng

24.979 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 25.115 đồng – 27.758 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.454 đồng

27.906 đồng

Vietinbank

26.310 đồng

27.810 đồng

BIDV

26.705 đồng

27.915 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 155 đồng – 171 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

161,08 đồng

170,46 đồng

Vietinbank

162,36 đồng

172,06 đồng

BIDV

163,39 đồng

170,67 đồng

MINH ANH