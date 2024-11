Tỷ giá USD hôm nay (13-11): Đồng USD tiến thẳng lên mốc 106

Tỷ giá USD hôm nay (13-11): Rạng sáng 13-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 11 đồng, hiện ở mức 24.267 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,41%, đạt mức 105,95. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 6 tháng vào phiên giao dịch vừa qua, khi thị trường kỳ vọng mức thuế quan cao hơn dự kiến sẽ đẩy giá lên, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ít có khả năng cắt giảm lãi suất hơn. Lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng tăng 13,1 điểm cơ bản, đạt mức 4,439%. Chỉ số DXY có thời điểm tăng chạm mốc 106,17 - mức cao nhất kể từ đầu tháng 5. Sau quyết định gần đây của Fed về việc cắt giảm lãi suất chuẩn 0,25 điểm cơ bản xuống mức 4,50% - 4,75%, các nhà giao dịch hiện đặt cược 59% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12, so với mức khoảng 80% trước chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tuần trước. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Theo Decision Desk HQ, việc đảng Cộng hòa của ông Donald Trump đang chuẩn bị nắm quyền kiểm soát Hạ viện sẽ cho phép ông Trump thúc đẩy những chính sách của mình sau khi nhậm chức vào tháng 1-2025. “Đã có một động thái lớn đối với đồng USD trước thềm cuộc bầu cử và đồng tiền này đang tiếp tục được thúc đẩy thêm, xu hướng tích cực đối với đồng bạc xanh trong thời gian tới”, chiến lược gia FX tại công ty UBS ở New York, Mỹ Serebriakov nhận định. Ngoài ra, khu vực đồng tiền chung châu Âu cũng như Trung Quốc cũng được cho là sắp sửa đối mặt với mức thuế quan cao hơn trong bối cảnh ông Trump lên nắm quyền. Kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tuần trước, đồng EUR đã suy yếu ở mức đáy 7 tháng và đồng nhân dân tệ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tháng. Đồng EUR cũng đang chịu thêm áp lực từ sự bất ổn chính trị tại khu vực này. Đức, nền kinh tế lớn nhất của khối, sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 23-2. Theo đó, đồng EUR giảm xuống còn 1,0596 USD vào phiên giao dịch vừa qua, mức thấp nhất kể từ tháng 11-2023, và chốt phiên giao dịch giảm 0,32%, hiện ở mức 1,06215 USD. Trong khi đó, đồng bảng Anh cũng giảm 0,99% xuống còn 1,2742 USD, sau khi dữ liệu cho thấy mức tăng trưởng tiền lương thông thường của Vương quốc Anh chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp tăng, đồng bảng Anh cũng bị tác động bởi sức nóng từ đợt tăng giá của đồng USD. So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,6%, đạt mức 154,63 yên. Đồng tiền Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng là 154,715 USD vào tuần trước. Đồng nhân dân tệ kết thúc phiên giao dịch trong nước ở mức 7,2378 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 1-8. Đồng AUD, loại đồng tiền có xu hướng bị ảnh hưởng bởi triển vọng kinh tế của Trung Quốc, cũng đã giảm 0,61% so với đồng bạc xanh, xuống còn 0,6534 USD. Tuần này, thị trường đang chú ý đến loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm việc công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 vào hôm nay (13-11), cùng với phát biểu của Chủ tịch Fed Powell và các quan chức Ngân hàng Trung ương Mỹ. Tỷ giá USD hôm nay, 13-11: Đồng USD tiến thẳng lên mốc 106. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 13-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 11 đồng, hiện ở mức 24.267 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.130 đồng

25.480 đồng

Vietinbank

25.025 đồng

25.480 đồng

BIDV

25.160 đồng

25.480 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.569 đồng - 27.156 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.248 đồng

27.688 đồng

Vietinbank

26.061 đồng

27.561 đồng

BIDV

26.490 đồng

27.661 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 150 đồng - 166 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

158,95 đồng

168,19 đồng

Vietinbank

159,93 đồng

169,63 đồng

BIDV

161,45 đồng

168,51 đồng

MINH ANH