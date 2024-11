Tỷ giá USD hôm nay (12-11): Đồng USD khởi động phiên tuần tăng chạm mốc 105,5

Tỷ giá USD hôm nay (12-11): Rạng sáng 12-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 5 đồng, hiện ở mức 24.278 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,50%, đạt mức 105,50. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã tăng phiên giao dịch đầu tuần, trong khi đồng EUR giảm xuống mức thấp nhất trong gần 7 tháng so với đồng USD, bị đè nặng bởi nỗi lo của các nhà đầu tư về khả năng áp thuế của chính quyền Nhà Trắng và những tác động tới nền kinh tế của khu vực đồng euro. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Đồng tiền chung châu Âu đã giảm nhẹ kể từ khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tuần trước, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng áp thuế khi ông lên nắm chính quyền. “Những gì đang diễn ra ngày hôm nay chỉ là sự mở rộng hoặc tiếp diễn của những gì đã diễn ra kể từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ”, Eugene Epstein, Giám đốc giao dịch tại công ty Moneycorp ở New Jersey cho biết. Theo đó, đồng tiền chung của châu Âu đã giảm 0,61% xuống còn 1,0654 USD. Đồng tiền này có thời điểm giảm xuống mức 1,0629, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4 năm nay. Trong khi đó, chỉ số DXY đã vượt qua mức cao nhất được ghi nhận ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, khi thị trường vẫn đang chờ đợi sự rõ ràng về chính sách trong tương lai của Mỹ. Chỉ số DXY có thời điểm đạt 105,70, mức cao nhất kể từ tháng 7. Tuần trước, chỉ số này đã tăng hơn 1,5%, đạt mức 105,44, sau kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Cụ thể, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã tuyên bố chiến thắng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5-11 (theo giờ địa phương). Một chiến thắng toàn diện của đảng Cộng hòa sẽ cho phép đảng này thực hiện những thay đổi lớn hơn về mặt lập pháp, đem lại những tác động lớn hơn về tiền tệ. Các biện pháp dự kiến sẽ được thực hiện bởi tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ bao gồm thuế quan và cắt giảm thuế, được dự đoán sẽ tạo áp lực tăng lên lạm phát và lợi suất trái phiếu, đồng thời hạn chế phạm vi nới lỏng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và hỗ trợ đồng bạc xanh. Ở một diễn biến tương tự, đồng USD cũng tăng 0,69% so với đồng yên Nhật, đạt mức 153,69, sau khi bị kéo xuống khỏi mức cao nhất của tuần trước là 154,70 do rủi ro can thiệp của chính quyền Nhật Bản. Vào ngày 6-11, đồng bạc xanh đạt 154,68 so với yên Nhật, mức cao nhất kể từ tháng 7. Một bản tóm tắt các ý kiến từ cuộc họp chính sách của Ngân hàng Nhật Bản vào tháng 10 vừa được công bố cho thấy sự không chắc chắn về thời điểm tăng lãi suất của Nhật Bản. Tỷ giá USD hôm nay, 12-11: Đồng USD khởi động phiên tuần tăng chạm mốc 105,5. Ảnh: Marketwatch Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 12-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 5 đồng, hiện ở mức 24.278 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.086 đồng

25.476 đồng

Vietinbank

24.985 đồng

25.476 đồng

BIDV

25.133 đồng

25.476 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.887 đồng – 27.507 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.394 đồng

27.842 đồng

Vietinbank

26.117 đồng

27.617 đồng

BIDV

26.576 đồng

27.777 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 151 đồng – 166 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

159,21 đồng

168,47 đồng

Vietinbank

160,53 đồng

170,23 đồng

BIDV

161,21 đồng

168,37 đồng

MINH ANH