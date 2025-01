Tỷ giá USD hôm nay (10-1): Đồng USD tiếp đà tăng 3 phiên liên tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (10-1): Rạng sáng 10-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 8 đồng, hiện ở mức 24.338 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,10%, hiện ở mức 109,19. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng giá trong phiên thứ ba liên tiếp khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm nhưng vẫn giữ ở mức cao do lo ngại về chính sách thuế quan dưới thời Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, trong khi đồng bảng Anh vẫn tiếp tục suy yếu. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã có xu hướng tăng, với trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất trong 8 tháng là 4,73% vào ngày 8-1 khi nền kinh tế phục hồi và khả năng thuế quan đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát và làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện lộ trình cắt giảm lãi suất chậm hơn. Dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy thị trường lao động đang trên đà tăng trưởng vững chắc và biên bản cuộc họp tháng 12 của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách đã nêu ra những lo ngại mới về lạm phát, cho thấy các kế hoạch của chính quyền mới có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và gia tăng tình trạng thất nghiệp. Các nhà đầu tư hiện đang chú ý đến báo cáo bảng lương chính phủ quan trọng vào hôm nay 10-1 để đánh giá mức độ quyết liệt của Ngân hàng Trung ương trong việc cắt giảm lãi suất. “Hầu hết các số liệu kinh tế được công bố đều khả quan hơn so với dự kiến, vì vậy nếu chúng ta nhận được bảng lương phi nông nghiệp mạnh hơn dự kiến vào hôm nay thì đó là một minh chứng cho thấy nền kinh tế Mỹ không hạ nhiệt và lạm phát sẽ chịu nhiều áp lực hơn”, Joseph Trevisani, nhà phân tích cấp cao tại FX Street ở New York cho biết. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR giảm 0,16%; xuống mức 1,0301 USD. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston Susan Collins ngày 9-1 nhận định rằng sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế đòi hỏi Ngân hàng Trung ương phải thận trọng tiến hành cắt giảm lãi suất trong tương lai, trong khi Chủ tịch Fed bang Philadelphia Patrick Harker cho biết ông vẫn kỳ vọng lãi suất sẽ giảm, nhưng không phải là trong bối cảnh triển vọng kinh tế còn nhiều bất ổn. Ngoài ra, Chủ tịch Fed bang Kansas City Jeff Schmid bày tỏ tin tưởng rằng lãi suất đang ở gần mức mà nền kinh tế “không cần hạn chế hay hỗ trợ”. Đồng bảng Anh suy yếu 0,46% - xuống mức 1,2306 USD, trên đà giảm phiên thứ ba liên tiếp sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 13-11-2023. Erik Nelson, chiến lược gia vĩ mô tại Wells Fargo nhận thấy rủi ro đồng bảng Anh tiếp tục hoạt động kém hiệu quả trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Anh bắt đầu giảm. Trong khi đó, đồng yên Nhật tăng 0,17% - đạt mức 158,06 yên/USD. Dữ liệu do chính phủ công bố ngày 9-1 cho thấy tiền lương thực tế đã giảm tháng thứ tư liên tiếp vào tháng 11, bị đè nặng bởi áp lực giá cả cao ngay cả khi mức lương cơ bản tăng. Những nhà phân tích tại Goldman Sachs cho rằng các cuộc thảo luận tại cuộc họp của các nhà quản lý chi nhánh vào tháng 1 sẽ ủng hộ quan điểm của họ về việc Ngân hàng Nhật Bản cần tăng lãi suất vào tháng 1. Tỷ giá USD hôm nay (10-1): Đồng USD tiếp đà tăng 3 phiên liên tiếp. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 10-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 8 đồng, hiện ở mức 24.338 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.164 đồng

25.554 đồng

Vietinbank

25.175 đồng

25.554 đồng

BIDV

25.194 đồng

25.554 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.834 đồng – 26.343 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.501 đồng

26.899 đồng

Vietinbank

25.807 đồng

27.007 đồng

BIDV

25.721 đồng

26.965 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 146 đồng – 161 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

154,85 đồng

163,85 đồng

Vietinbank

156,82 đồng

164,57 đồng

BIDV

156,08 đồng

164,57 đồng

MINH ANH