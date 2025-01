Tỷ giá USD hôm nay (1-1): Đồng USD rực rỡ phiên giao dịch cuối năm

Tỷ giá USD hôm nay (1-1): Rạng sáng 1-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 8 đồng, hiện ở mức 24.335 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,35%, hiện ở mức 108,48. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đạt mức cao nhất trong hai năm và đang trên đà đạt mức tăng hằng năm so với hầu hết các loại tiền tệ chính vào phiên giao dịch vừa qua, khi triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất cao hơn các đồng tiền khác, đã khiến đồng tiền của Mỹ chiếm ưu thế. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Các nhà giao dịch đã điều chỉnh để Ngân hàng Trung ương Mỹ thực hiện cách tiếp cận chậm rãi và thận trọng đối với việc cắt giảm lãi suất thêm vào năm tới, vì lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu hằng năm 2% của Fed. Các nhà phân tích cũng kỳ vọng các chính sách do Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đưa ra, bao gồm bãi bỏ quy định kinh doanh, cắt giảm thuế, thuế quan và siết chặt nhập cư bất hợp pháp, sẽ thúc đẩy tăng trưởng và tăng thêm áp lực giá vào năm tới. Điều đó đã khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao hơn và nhu cầu đối với đồng bạc xanh tăng lên. Chỉ số DXY chốt phiên giao dịch tăng 0,35% trong ngày, ở mức 108,48 và trước đó đạt mức 108,58 trong phiên, mức cao nhất kể từ tháng 11-2022. Đồng tiền này đang hướng tới mức tăng hằng năm là hơn 7%. Triển vọng tăng trưởng của các quốc gia khác, cùng với căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông đang diễn ra, đã làm tăng nhu cầu đối với đồng tiền bạc xanh trong năm nay. Đồng USD đã được thúc đẩy bởi “mối lo ngại gia tăng về tăng trưởng ở những nơi khác trong bối cảnh rủi ro địa chính trị”, các nhà phân tích tại Action Economics cho biết. Khối lượng giao dịch mỏng vào ngày 31-12 trước kỳ nghỉ năm mới vào ngày 1-1-2025. Đồng tiền Nhật Bản nằm trong số những đồng tiền chứng kiến mức thua lỗ lớn nhất trong năm và đang trên đà giảm năm thứ tư so với đồng bạc xanh, vì chịu sự chênh lệch lãi suất lớn giữa Nhật Bản và Mỹ. Các nhà phân tích kỳ vọng đồng tiền Nhật Bản sẽ được hỗ trợ bởi việc nới lỏng hơn nữa của Fed và việc Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất. Cho đến lúc đó, các nhà giao dịch đang theo dõi sự can thiệp của các nhà chức trách Nhật Bản, sau khi họ đã can thiệp để hỗ trợ đồng tiền này nhiều lần trong năm nay. Đồng bạc xanh đã tăng 0,29% so với đồng yên Nhật trong phiên giao dịch vừa qua, hiện ở mức 157,28 yên và đang trên đà tăng 11,5% hằng năm. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR đã giảm 0,52%, xuống còn 1,0353 USD và đang trên đà giảm hằng năm 6,2%, trong bối cảnh các nhà giao dịch kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất mạnh hơn so với Fed. Trong khi đó, đồng bảng Anh đã suy yếu 0,34%, xuống còn 1,2508 USD và đang trên đà giảm 1,6% vào năm 2024, mức giảm mạnh nhất của bất kỳ loại tiền tệ chính nào so với đồng USD trong năm nay. Đồng AUD và NZD đều giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm vào phiên giao dịch vừa qua. Đồng AUD xác lập mức giảm khoảng 9,2% trong năm nay. Tỷ giá USD hôm nay (1-1): Đồng USD rực rỡ phiên giao dịch chốt năm. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 1-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 8 đồng, hiện ở mức 24.335 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.221 đồng

25.551 đồng

Vietinbank

25.230 đồng

25.551 đồng

BIDV

25.349 đồng

25.551 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.101 đồng - 26.638 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.852 đồng

27.291 đồng

Vietinbank

26.066 đồng

27.266 đồng

BIDV

26.141 đồng

27.234 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 146 đồng - 162 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

156,86 đồng

166,12 đồng

Vietinbank

158,69 đồng

166,44 đồng

BIDV

158,99 đồng

166,56 đồng

MINH ANH