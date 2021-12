Tỷ giá USD, Euro ngày 7/12: Tìm kiếm nơi an toàn, USD được chọn

Đầu phiên giao dịch 6/12 trên thị trường Mỹ (đêm 6/12 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96,25 điểm.

Đồng USD tăng còn do giới đầu tư tìm đến kênh an toàn khi mà chứng khoán thế giới giảm do lo ngại về biến chủng virus mới Omicron có thể kéo chậm đà hồi phục kinh tế thế giới. Thị trường tiền số biến động mạnh với nhiều đồng tiền sụt giảm.

Các số liệu mới công bố cho thấy nền kinh tế số 1 châu Âu - Đức gặp khó khi phải vật lộn với sự bùng phát đại dịch Covid-19.