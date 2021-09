Tỷ giá USD, Euro ngày 27/9: Cảnh giác khối nợ lớn, USD tăng giá

Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,2%, xuống 93,38.

Thị trường Mỹ phục hồi sau đợt bán tháo mạnh vào đầu tuần một phần do lo ngại nguy cơ vỡ nợ tại tập đoàn bất động sản khổng lồ Evergrande của Trung Quốc vỡ nợ và rủi ro tiềm tàng của cuộc khủng hoảng này đối với thị trường tài chính toàn cầu.

Tỷ giá ngoại tệ

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm phục hồi nâng đỡ nhóm cổ phiếu ngân hàng trong phiên đêm qua. Cổ phiếu JPMorgan, Bank of America và Citibank tăng hơn 3%. Cổ phiếu các ngân hàng khu vực như Regions và Fifth Third đều tăng hơn 4%.