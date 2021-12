Tỷ giá USD, Euro ngày 20/12: Chuẩn bị tăng lãi suất, USD lên giá

Giám đốc chiến lược toàn cầu Joseph Little của HSBC Asset Management lưu ý rằng, lợi suất trái phiếu và phần bù rủi ro đều đang giảm xuống. Phần bù rủi ro là số tiền lợi nhuận mà một tài sản mang lại cao hơn tỷ lệ hoàn vốn phi rủi ro. Do đó, lợi nhuận của nhiều loại tài sản sẽ thấp hơn so với hồi đầu năm 2021.

Một cuộc thăm dò của Reuters với các nhà kinh tế đưa ra dự báo ngân hàng trung ương tăng lãi suất cơ bản từ gần 0 lên 0,25 - 0,50% trong quý III năm sau và tăng tiếp một lần nữa trong quý IV.

Chứng khoán Trung Quốc tăng sau khi các nhà lãnh đạo hàng đầu của nước này tuyên bố ưu tiên ổn định kinh tế vào năm 2022, làm dấy lên hy vọng về nhiều các biện pháp kích thích hơn để hỗ trợ nền kinh tế đang chậm lại.