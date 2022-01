Tỷ giá USD, Euro ngày 17/1: Áp lực đẩy USD tăng giá

Giới phân tích tài chính đưa ra nhận định, khả năng Fed bắt đầu thu hẹp bảng cân đối kế toán của mình vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023, sau khi ngân hàng trung ương Mỹ đã tăng lãi suất USD mục tiêu đủ, lên khoảng 0,75 - 1% từ mức gần bằng không hiện nay.

Kết quả cuộc khảo sát gần đây nhất do Cục Dự trữ liên bang (Fed) chi nhánh New York thực hiện, người Mỹ dự đoán lạm phát sẽ đạt mức 6% trong năm nay và 4% trong 3 năm tới. Hai mức tăng này cao hơn nhiều so với dự báo của Fed. Trước đó, tại cuộc họp tháng 12/2021, Fed dự báo lạm phát Mỹ sẽ tăng 2,6% trong năm 2022.