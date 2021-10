Tỷ giá USD, Euro ngày 14/10: Mỹ công bố lạm phát, USD tiếp tục tăng

Đầu phiên giao dịch 13/10 trên thị trường Mỹ (đêm 13/10 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 94,40 điểm.

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác sau khi Mỹ công bố lạm phát ở mức cao hơn so với kỳ vọng.

Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng của nước này tăng 0,4% trong tháng 9 sau khi tăng 0,3% trong tháng 8, cao hơn so với mức dự báo 0,3%. So với cùng kỳ, lạm phát của nước Mỹ đã tăng 5,4%, cao hơn so với mức dự báo 5,3%.