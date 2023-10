Tỷ giá trung tâm giảm mạnh, giá USD tự do tăng cao

Trên thị trường tự do, giá USD hôm nay tăng mạnh. Giá USD được giao dịch phổ biến quanh mức 24.500-24.550 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 130 đồng ở chiều mua vào và tăng 100 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá mua USD tại thị trường tự do hiện cao hơn so với USD tại các ngân hàng thương mại khoảng 380-411 đồng. Còn giá bán USD tại thị trường tự do đang cao hơn khoảng 41-60 đồng so với các ngân hàng thương mại.

Trên thị trường quốc tế, giá USD hôm nay có chiều hướng đi lên. Chỉ số US Dollar Index (DXY) lúc 15h58' ngày 2/10 (giờ Việt Nam) ở mức 106,3 điểm, tăng 0,06% so với phiên liền trước.