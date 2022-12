Twitter kiểm duyệt tự động nhiều hơn

Theo Irwin, Musk động viên nhóm bớt lo lắng về hành động của họ ảnh hưởng đến tăng trưởng người dùng hay doanh thu Twitter và an toàn là ưu tiên hàng đầu. “Ông ấy nhấn mạnh điều đó hàng ngày, nhiều lần mỗi ngày”.

Một số cựu nhân viên tiết lộ với Reuters rằng cách tiếp cận với vấn đề an toàn phần nào phản ánh các thay đổi được lên kế hoạch từ năm ngoái. Một trong số này là câu thần chú “tự do ngôn luận, không tự do tiếp cận”. Theo đó, các tweet vi phạm chính sách công ty vẫn được giữ lại nhưng bị chặn xuất hiện tại những nơi như dòng thời gian, tìm kiếm. Nó giúp cắt giảm tác hại tiềm ẩn gắn với các nội dung lạm dụng phổ biến.

Theo Trung tâm chống thù địch kỹ thuật số, số lượng tweet chứa nội dung thù ghét trên Twitter tăng mạnh dù Musk tuyên bố nội dung thù ghét suy giảm.