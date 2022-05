TWICE tiếp tục quảng bá tại Mỹ

Chỉ mới cuối tuần trước, TWICE làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ nữ K-Pop đầu tiên tổ chức concert tại sân vận động Mỹ. Ngoài ra, TWICE cũng là nghệ sĩ Kpop thứ hai trình diễn tại sân khấu của chương trình nổi tiếng The Late Show tại Mỹ.

Trước đó vào tháng 2, công ty thông báo hủy mọi lịch trình quảng bá của TWICE tại Mỹ do tình hình COVID-19 tại đây đang diễn biến phức tạp, điều này khiến công ty lo ngại cho vấn đề sức khỏe của các cô gái.

Tập mới nhất của The Late Show With Stephen Colbert có sự góp mặt của TWICE sẽ được phát sóng vào ngày 19/5.