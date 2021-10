TWICE - Nhóm nữ có niềm đam mê bất tận dành cho hóa trang: Riêng 1 thành viên lần nào xuất hiện cũng khiến cả fan lẫn Knet cười xỉu up xỉu down

Vào tối 20 tháng 10 vừa qua, TWICE đã tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp đặc biệt để ăn mừng kỷ niệm 6 năm debut cùng với người hâm mộ. Sự kiện này không chỉ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ vì ý nghĩa đặc biệt của nó cho một cột mốc trọng đại trong sự nghiệp của TWICE mà còn vì đây chính là cơ hội để họ được nhìn thấy cả 9 thành viên xuất hiện cùng nhau một lần nữa.

Trước đó chỉ 1 ngày, người hâm mộ cảm thấy vô cùng trống trải khi TWICE chỉ xuất hiện với 7 thành viên tại "E-Daily Culture Awards" lần thứ 8. Jeongyeon vẫn đang trong thời gian tạm ngừng hoạt động vì chứng rối loạn lo âu, trong khi em út Tzuyu cũng không thể góp mặt trong sự kiện vì lý do sức khỏe. Vì lý do này, các fan TWICE cực kỳ hạnh phúc khi thấy cả Jeongyeon lẫn Tzuyu đều góp mặt trong buổi phát sóng "H6MEPARTY with 6NCE" cho lễ kỷ niệm 6 năm ngày ra mắt của cả nhóm.

Bất kỳ ai quan tâm dõi theo chặng đường hoạt động của TWICE trong 6 năm qua đều biết các cô gái nhà JYP có một "truyền thống" rất đặc biệt. Vì ngày ra mắt của TWICE khá gần với ngày lễ Halloween, hàng năm cứ đến dịp tổ chức fanmeeting hay concert mừng kỷ niệm debut, các thành viên đều hóa trang thành những nhân vật khác nhau để xuất hiện trước người hâm mộ.

Năm nay, vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kỷ niệm 6 năm debut của TWICE chỉ có thể thực hiện theo hình thức phát sóng online. Thế nhưng thực tế này cũng không thể khiến các thành viên đánh mất niềm đam mê bất tận dành cho hóa trang. Với chủ đề đặc biệt xoay quanh con số "6" (trong tiếng Hàn là "yuk" (육)), mỗi thành viên sẽ lựa chọn cho mình một bộ trang phục sao cho có thể lồng ghép hợp lý nhất từ "yuk" vào đó.

Lấy ý tưởng từ bộ phim đình đám trong suốt thời gian qua là "Squid Game", Chaeyoung đã quyết định hóa trang thành "lục giác" - trong tiếng Hàn là 육각형/yuk-gak-hyung (những nhân vật lính canh trong "Squid Game" được đánh dấu bằng các biểu tượng "tròn", "vuông", "tam giác" tùy theo cấp bậc).