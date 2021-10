TWICE ngọt ngào style học đường, fan kêu than vì hình ảnh cuối MV

Mới đây, các cô gái nhà TWICE chính thức xuất kích với ca khúc tiếng Anh đầu tiên mang tên The Feels. Đây là bài hát mang giai điệu disco trẻ trung, sôi động với phần điệp khúc bắt tai.

Cả MV là câu chuyện về cảm xúc không thể kìm nén của một cô gái khi rơi vào lưới tình. Với concept học đường, tuổi teen, TWICE hóa thân thành nữ sinh ngọt ngào và đáng yêu, đặc biệt gây thích thú với nhan sắc lung linh.

Your browser does not support the video tag.

MV The Feels - TWICE

Tuy có hơi đáng tiếc, nhưng lần comeback này của TWICE chỉ bao gồm 8 thành viên, trong đó Jeongyeon hiện đang tạm ngưng tất cả các hoạt động quảng bá cùng nhóm vì gặp vấn đề về sức khỏe.

Ấy vậy, cô nàng vẫn có mặt trong một vài phân cảnh cùng với nhóm để đáp lại sự ngóng trông của người hâm mộ.