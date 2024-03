Twice dẫn đầu bảng xếp hạng "Billboard 200" với album mini "With YOU-th"

Twice cũng là nhóm nhạc K-pop thứ 8 chiếm ngôi vương trên Billboard 200. (Ảnh: Yonhap).

Đồng thời, Twice cũng là nhóm nhạc K-pop thứ 8 chiếm ngôi vương trên Billboard 200 sau: BTS, SuperM, Stray Kids, Blackpink, TXT, NewJeans và Ateez.

Đứng ở vị trí thứ 2 và 3 trong bảng xếp hạng lần này là các album "One Thing At A Time" của nam ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Morgan Wallen và album phòng thu hợp tác đầu tiên của rapper người Mỹ Kanye West và ca sĩ Ty Dolla Sign là "Vultures 1".



"With YOU-th" có tổng cộng 6 ca khúc, bao gồm bài hát chủ đề "ONE SPARK", ca khúc phát hành trước "I GOT YOU", và các ca khúc b-side "RUSH", "NEW NEW", "BLOOM", "YOU GET ME".



Nhóm ra mắt vào tháng 10 năm 2015, nổi tiếng ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản với các ca khúc hit như "Cheer Up" và "TT".



Năm 2022, nhóm đã gia hạn hợp đồng với công ty giải trí JYP và lần đầu tiên tấn công sang thị trường Mỹ vào năm 2021 với đĩa đơn tiếng Anh "The Feels".