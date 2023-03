TWICE có chiếc cúp đầu tiên sau hơn 1 năm nhưng vẫn bị netizen mỉa mai

TWICE nhận được chiếc cúp đầu tiên sau hơn 1 năm

Sau gần 1 tuần trở lại với mini album thứ 12 - Ready To Be cùng ca khúc chủ đề Set Me Free, TWICE đã nhận được chiếc cúp đầu tiên cho đợt quảng bá này vào ngày 17/3 tại show âm nhạc Music Bank.