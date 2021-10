"Tuyệt tình cốc miền Tây" nổi tiếng nằm ở đâu?

Đáp án là hồ Tà Pạ - hồ nổi tiếng ở tỉnh An Giang. Hồ nằm tại xã Núi Tô, Tri Tôn, An Giang. Nhờ sắc nước ngọc bích, xung quanh là núi cao hùng vĩ tạo ra cảnh đẹp nên thơ, hồ Tà Pạ được du khách ưu ái gọi là "tuyệt tình cốc của miền Tây". Đây được gọi là chốn “Thất Sơn” huyền bí của tỉnh An Giang, bởi vì nó là một trong bảy ngọn núi tạo nên.

Hồ Tà Pạ nổi tiếng với làn nước trong xanh. Ảnh: @shelter_ahomeawayfromhome

Ban đầu, hồ Tà Pạ là một hồ đá vôi nhân tạo. Độ trong của nước cũng đến từ quá trình tẩy trắng của đá vôi. Ảnh: @trantthuan

Sau một thời gian không tiếp tục khai thác và để lại một hố sâu khoảng 7m, sự bồi đắp của những cơn mưa và mạch nước ngầm biến nơi này thành "Tuyệt tình cốc miền Tây". Ảnh: @khen.__