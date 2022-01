Tuyết rơi nhiều biến sa mạc Sahara thành xứ sở mùa đông

Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu, tuyết bất ngờ rơi nhiều trên sa mạc Sahara trong những ngày gần đây. Nơi này phủ một lớp tuyết dày đặc như biến thành xứ sở mùa đông, khác với hình ảnh thường thấy ở sa mạc.

Đây là lần thứ 5 trong vòng 42 năm qua, tuyết rơi nhiều sa mạc. Người dân địa phương ở thị trấn Ain Sefra, Algeria gần đó chứng kiến hiện tượng đóng băng khi nhiệt độ giảm xuống còn âm 2 độ C. Trong quá khứ, thời tiết nắng nóng nhất ở thị trấn có lúc đạt 58 độ C. Do vậy, những ngày này được coi là thái cực hoàn toàn khác ở khu vực sa mạc.

Ain Sefra, được gọi là Cổng vào sa mạc, ở độ cao khoảng 914 mét so với mực nước biển và bao quanh là Dãy núi Atlas.