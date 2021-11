Tuyệt chiêu nào để nuôi dạy con thành tài và bí quyết thực hiện

# Dạy trẻ tôn trọng gia đình, bố mẹ



Thời nay nhiều phụ huynh có xu hướng cho con phát triển tự do và sáng tạo, ngay cả việc vẽ nghệch ngoạc trên nền nhà cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, có những giới hạn mà trẻ không được phép vượt qua: đó là những hành động thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với gia đình, cha mẹ. Ví dụ như việc nói hỗn của trẻ với người lớn sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.



Phụ huynh thông thái luôn dạy con cái mình biết tôn trọng cha mẹ từ khi còn nhỏ, thì khi ra ngoài xã hội chúng cũng biết cách tôn trọng người khác và cư xử để người khác tôn trọng mình. Mọi đứa trẻ trong gia đình nên hiểu rằng cha mẹ là người dẫn đường và mọi việc cha mẹ làm đều quan trọng hơn việc của các con. Nhờ vậy mà những đứa trẻ không ý lại, không đòi cha mẹ làm hộ chúng mọi việc. Chúng sẽ cố gắng tự làm bằng đôi tay của mình.

# Để trẻ tự do vận động và làm những gì chúng muốn



Con cái luôn là báu vật của ông bà cha mẹ nên khi đưa con đi chơi họ thường lo lắng sợ chúng gặp nguy hiểm, để bảo vệ con cái mọi nguy cơ đều được họ loại bỏ trước. Thế nhưng một ngày nào đó, các con sẽ phải rời xa vòng tay bố mẹ, nếu cứ bảo bọc và che chở cho con kỹ quá khi đối diện với bầu trời của riêng mình trẻ sẽ rất lúng túng, thậm chí dễ dàng vấp ngã trước khó khăn hoặc bị vùi dập. Sự phụ thuộc vào bố mẹ tương đối mạnh từ khi còn nhỏ sẽ khiến trẻ trởi nên mất phương hướng, thiếu tự tin trong cuộc sống.

Vì vậy cha mẹ hãy mạnh rạn để cho con cái mình thử tự làm một số cái mới, có thể bắt đầu từ những gì trẻ muốn. Thay vì cả ngày chạy theo trẻ để quát “Đừng trèo lên đó”, “Đừng động vào đó”, “Dừng lại đi”, cha mẹ thông thái để trẻ tự do làm những gì trẻ thích, họ chỉ ở bên để đảm bảo rằng trẻ vẫn an toàn và trong tầm mắt. Nhờ vậy, đứa trẻ lớn lên sẽ tự tin và kiên trì theo đuổi mọi thứ chúng muốn. Phải trải qua những thử thách và rèn luyện thực tế thì sau này trẻ mới tự lập hơn và can đảm đối mặt với một số thăng trầm trong cuộc sống.

# Cho phép trẻ mắc lỗi



Nhiều bà mẹ muốn con mình trở thành một người hoàn hảo nên khi con làm gì mẹ cũng phải can thiệp, cố gắng để con không mắc lỗi và trong mắt họ, đứa trẻ hay mắc lỗi là đứa trẻ không hiểu chuyện.