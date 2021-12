Tuyển Việt Nam xơi... cơm hộp tại khách sạn hạng sang ở Singapore

Tuyển Việt Nam được ưu ái đặc biệt

Tất cả các buổi tập của thầy trò đều diễn ra trên sân Hougang, nằm cách khách sạn khoảng 25 phút di chuyển bằng xe bus. Ở AFF Cup 2020, BTC bố trí một sân tập dùng chung cho 2 đội tuyển, như Thái Lan và Malaysia tập ở sân Yishun, Campuchia và Philippines tập ở sân Woodland, Indonesia và Đông Timor tập ở sân Gombak… Tuy vậy, riêng sân Hougang chỉ có duy nhất tuyển Việt Nam tập luyện.

Video hành trình vô địch của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018:

Huy Phong