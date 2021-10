Tuyển Việt Nam: Văn Thanh đau, thầy Park bận tâm những gì?

Đáng lo hơn, trận gặp Trung Quốc lại được coi như bản lề cho HLV Park Hang Seo tính toán xa cùng tuyển Việt Nam không chỉ ở vòng loại World Cup mà còn AFF Cup.

Lẽ đơn giản, tuyển Việt Nam coi như hoàn thành mục tiêu đầu tiên ở vòng loại World Cup nếu chiến thắng hay có điểm trước Trung Quốc. Từ bước đệm này có thể thử nghiệm vị trí, lối chơi trước khi bước vào giải đấu quan trọng nhất là AFF Cup vào cuối năm.

Hy vọng Văn Thanh kịp trở lại, hoặc người thay thế bắt nhịp kịp cùng hàng thủ, giúp chuyến đi đến UAE lần này của tuyển Việt Nam một lần nữa hanh thông.

Video tuyển Việt Nam 0-1 Australia:

M.A