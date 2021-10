Tuyển Việt Nam và chiêu bài Công Phượng đấu Trung Quốc

Điều này là rõ ràng, bởi dù không phải tiền đạo nguy hiểm nhất bên phía tuyển Việt Nam nhưng danh tiếng mà Công Phượng sở hữu suốt vài năm qua đủ làm Trung Quốc phải để ý, theo dõi cũng như tìm phương án khắc chế.

Nói một cách cụ thể hơn, dù Công Phượng không phải bất ngờ cho Trung Quốc, nhưng nếu chân sút này xuất hiện ngay đội hình xuất phát ít nhiều buộc đội bóng của nước đông dân nhất Thế giới phải thận trọng, qua đó mở ra cho Tiến Linh hay các tiền đạo khác nhiều cơ hội hơn.

Công Phượng làm “chim mồi”, và cũng sẵn sàng nổ súng nếu Trung Quốc lơ là đó là tính toán của HLV Park Hang Seo dành cho chân sút người xứ Nghệ. Đương nhiên độ chắc chắn hiệu quả so với việc dùng những người ít tiếng tăm hơn như Đức Chinh, Văn Toàn hoặc Tuấn Hải.

Trong một cuộc đối đầu mà chuyên môn chưa chắc quyết định được số phận trận đấu thì chơi bài tâm lý với đối thủ xem ra cũng ổn!

Xuân Mơ