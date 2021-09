Tuyển Việt Nam: Thừa mà thiếu, vì đâu

Trong khi đó, các tân binh từ U23 Việt Nam rồi tới những bổ sung khác như Xuân Nam, Văn Kiên... rõ ràng vẫn cần kiểm chứng năng lực sau khi được thuyền trưởng người Hàn Quốc trao cơ hội.

Đây chính là điều còn thiếu từ nhóm các cầu thủ mới ở tuyển Việt Nam, nhưng dù sao vẫn hy vọng khi HLV Park Hang Seo đang sửa sai bằng cách nâng cao kinh nghiệm thông qua các trận đấu thực chiến rất dày với U23 Việt Nam thời gian qua.

Giải quyết được điều còn thiếu này, bằng vào số lượng cầu thủ đang nắm trong tay tuyển Việt Nam mới có thể đi chặng đường xa và khó khăn là vòng loại World Cup 2022, AFF Cup tới.

Mai Anh