Tuyển Việt Nam thua đậm Australia: Ít điểm sáng, nhiều âu lo

Nhiều bàn thua phải nhận từ đầu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đến giờ na ná nhau, khi đối phương sử dụng những đường chuyền dài, hoặc câu bổng từ ngoài vòng 16m50 và các trung vệ mắc lỗi rồi thủng lưới...

Thất bại trước Australia rõ ràng không đáng buồn, hay việc chưa thể ghi bàn cũng thế, nhưng riêng chuyện bất ổn ở hàng thủ rõ ràng vẫn là lỗi của HLV Park Hang Seo khi chưa thể giải quyết dù được cảnh báo từ khá lâu.

Ngoài ra việc không dùng một trung vệ có chiều cao, kèm theo sở trường như Hữu Tuấn mà sử dụng Xuân Mạnh vốn quen đá biên, hoặc tạo đột biến với những nhân tố khác cũng là một âu lo khác dành riêng cho ông thầy người Hàn Quốc.

Quá nhiều âu lo nữa, liệu tuyển Việt Nam kiếm điểm hay hạ Trung Quốc ở trận đấu ít ngày nữa thế nào đây, HLV Park Hang Seo?

Highlights Australia 4-0 Việt Nam (nguồn: FPT Play):

Your browser does not support the video tag.

Xuân Mơ