Tuyển Việt Nam: Thầy Park toan tính gì cho tương lai?

Phần còn lại, HLV Park Hang Seo có lẽ cần sử dụng tân binh và đặc biệt những người trẻ hòng hướng đến tương lai nói thì xa nhưng lại rất gần với SEA Games 31 trên sân nhà hay AFF Cup 2022 vào cuối năm.

Càng cần phải tính toán như thế, bởi tất cả đều thấy AFF Cup 2020 vừa kết thúc hầu hết các đội bóng tham dự đều trẻ hoá rất mạnh mẽ nhằm tranh HCV SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 tới. Do đó ông Park không thể ngồi im với duy nhất mục tiêu có điểm ở vòng loại World Cup 2022 được nữa.

Hạ mục tiêu và thậm chí trắng tay ở vòng loại World Cup 2022 nhằm hướng đến việc bảo vệ tấm HCV SEA Games, vô địch AFF Cup 2022 có lẽ là điều mà ông Park cần tính đến.

Xem highlights Trung Quốc 3-2 Việt Nam:

Your browser does not support the video tag.

Xuân Mơ