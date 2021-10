Tuyển Việt Nam: Thầy Park tính đường bảo vệ AFF Cup thôi...

Thời gian là tương đối sát, vì vậy thuyền trưởng người Hàn Quốc không nên quá mạo hiểm đối với những trụ cột từ hàng thủ là Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải lên dần phía trên là Tuấn Anh, Quang Hải, Hoàng Đức hay Tiến Linh...

Sẽ rất khó cho HLV Park Hang Seo nếu các trụ cột dính chấn thương hay không đảm bảo thể lực cho AFF Cup. Tuyển Việt Nam đã mất quá nhiều từ Hùng Dũng, Văn Hậu, rthậm chí Đình Trọng, Minh Vương vì lý do tương tự nên giờ vắng thêm ai đó nữa sẽ vỡ kế hoạch ở giải đấu khu vực.

Tính cho AFF Cup để tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, sau đó trở lại cùng vòng loại World Cup 2022 vào năm sau là điều cần làm, HLV Park Hang Seo.

Your browser does not support the video tag.

Mai Anh