Tuyển Việt Nam: Thầy Park làm gì sau cuộc 'cách mạng' bất thành

Tất nhiên phải “có bột mới gột nên hồ”, HLV Park Hang Seo cũng chẳng dễ dàng thay đổi một sớm, một chiều lối chơi hay tư duy chơi bóng cho các học trò trong bối cảnh như hiện tại.

Thực tế cũng đã cho thấy khi thay đổi, hoặc được vào sân ngay từ đầu các cầu thủ tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam không ổn cũng có phần lỗi, chứ chẳng phải chuyện riêng của thuyền trưởng người Hàn Quốc.

Nhưng là người lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam xem ra HLV Park Hang Seo lãnh nhận trách nhiệm cao nhất để tới đây phải thay đổi nếu như muốn tiếp tục đảm bảo thành công.

Và những thay đổi có thể sẽ không mang đến kết quả ngay tức thời, nhưng phải chấp nhận vì thành công nào cũng phải trải qua khó khăn chứ chẳng là dễ dàng. Vậy thì cứ đi thôi, thầy Park!

Your browser does not support the video tag.

Xuân Mơ