Tuyển Việt Nam: Thầy Park làm cách mạng từ... HAGL

Sự thận trọng ấy của thuyền trưởng người Hàn Quốc có thể không sai ở một vài thời điểm, nhưng dựa trên tính dài hơi thì chưa ổn, để rồi những gì mới xảy ra ở AFF Cup 2020 vừa qua là hậu quả khi “hổng” về lực lượng kế cận, cũng như có thể sử dụng cho tuyển Việt Nam.

Tất nhiên, cũng cần thông cảm cho HLV Park Hang Seo khi phải đứng trước áp lực lớn về thành tích ở mọi giải đấu cùng tuyển Việt Nam suốt thời gian qua.

Nhưng giờ khi vòng loại World Cup 2022 quay trở lại, những áp lực thành tích đối với tuyển Việt Nam đã giảm bớt để chiến lược gia người Hàn Quốc có lẽ cần bắt đầu tính toán cho mình và đội nhà một cuộc cách mạng, như Kiatisuk và HAGL đã làm đi thôi...

Video tuyển Việt Nam 0-1 Nhật Bản:

Mai Anh