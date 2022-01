Tuyển Việt Nam: Thầy Park bắt đúng bệnh, 'bay' trở lại thôi

Tuyển Việt Nam không chỉ cần thay đổi không khí mà còn cần một thủ lĩnh chín chắn cả về chuyên môn, tinh thần lẫn tính cách là điều mà HLV Park Hang Seo đang thiếu cho chặng đường tới đây.

Thật may, Hùng Dũng đã kịp trở lại để đảm đương không chỉ nhiệm vụ gánh vác tuyến giữa tuyển Việt Nam mà còn giúp ông thầy người Hàn Quốc gỡ rối cho vị trí thủ quân.

Dũng “chíp” sẽ chơi thế nào sau chấn thương thì còn phải chờ, nhưng một điều chắc chắn những yếu tố ngoài chuyên môn tiền vệ đang khoác áo Hà Nội FC có thừa để xứng đáng được giao trọng trách.

Tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo đã giải quyết xong mối lo cho câu chuyện ai xứng đáng mang băng thủ quân nhất, giờ là lúc bay cao đi thôi.

Highlights Việt nam 0-1 Australia:

Xuân Mơ