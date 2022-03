Tuyển Việt Nam thất thủ trước Oman: Không chỉ là đáng tiếc

1. Dù đứng trên tuyển Việt Nam trong bảng xếp hạng FIFA và từng đánh bại thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận lượt đi nhưng rõ ràng Oman không hẳn là đối thủ quá mạnh.



Thực tế cho thấy đội bóng đến từ Tây Á chơi không nhỉnh hơn so với đoàn quân của HLV Park Hang Seo trong cuộc đọ sức ở sân Mỹ Đình.



Điển hình của việc không nhỉnh hơn ấy là thông số về cơ hội, cú sút, hay các đường chuyền thành công so với tuyển Việt Nam... ở cuộc tái đấu. Vấn đề then chốt là Oman vẫn chiến thắng khi biết tận dụng cơ hội hiếm hoi mà họ tạo ra.



2. Nhìn những gì xảy ra, rõ ràng tuyển Việt Nam không đáng thua. Nhưng ngược lại, thật khó để gieo thêm niềm tin đánh bại được Oman khi các học trò HLV Park Hang Seo bộc lộ ra quá nhiều điều bất ổn.

Oman không hay hơn so với tuyển Việt Nam Không ngạc nhiên khi tuyển Việt Nam trình diễn bộ mặt khác biệt lớn so với chiến thắng Trung Quốc trước đó, bởi đội bóng của HLV Park Hang Seo liên tục phải xáo trộn lực lượng và mất người... trong giai đoạn chạy đà cho cuộc đọ sức với Oman.



Ở tình thế phải sử dụng một đội hình chắp vá, những gì mà các học trò của HLV Park Hang Seo thể hiện ít nhiều là đáng khen. Có điều chừng ấy là chưa đủ để một lần nữa mang về niềm vui cho người hâm mộ như chờ đợi.



Không khoan thủng được mảnh lưới Oman, chỉ một sai lầm ở phòng ngự sau tình huống cố định mong muốn có điểm trước Oman đã tan thành mây khói.



HLV Park Hang Seo có thể nuối tiếc nhiều, vì giả dụ tuyển Việt Nam có Hoàng Đức ở trung tâm hàng tiền vệ hay hàng phòng ngự không mất những nhân tố chủ chốt thì mọi chuyện sẽ khác hơn rất nhiều. It nhất tuyển Việt Nam có thể giữ được điểm thay vì trắng tay như thực tế.



3. Tuyển Việt Nam không đáng thua là chắc chắn, bởi các học trò của HLV Park Hang Seo có sự khởi đầu trong cả 2 hiệp đấu đều tốt với sự chủ động cao nhất. nhưng vẫn khiến đội chủ nhà ôm hận trong tiếc nuối lẫn cả thất vọng Đội bóng áo đỏ dồn ép Oman vào thế chống đỡ khá vất vả, đặc biệt sau giờ nghỉ giữa hiệp. Nhưng như thế là chưa đủ khi những đường chuyền hay tình huống quyết định cuối cùng luôn thiếu hợp lý, chính xác.



Một thất bại thực sự là tiếc nuối khi tuyển Việt Nam có đủ nỗ lực vượt khó, đối thủ không trội hơn, cũng như cả cơ hội để ghi bàn gỡ hoà thậm chí vươn lên chiến thắng.



Thất bại của tuyển Việt Nam càng thêm đắng bởi mất Thành Chung cho chuyến đi Nhật Bản vì nhận đủ thẻ, cũng như dấu hỏi với đôi chân của Tiến Linh khi phải rời sân bằng cáng.



Kết quả thất vọng là đương nhiên. Tuy nhiên, thất bại cũng chưa đáng buồn bằng việc HLV Park Hang Seo gần như không mang đến sự thử nghiệm nào đáng kể về nhân sự, lối chơi trong một trận cầu mà lẽ ra nên có nhiều đột.



Điều mong đợi không xảy ra, tuyển Việt Nam chắp vá và không mới về nhân sự nên thất bại âu cũng dễ hiểu, dù tiêu hoá trận thua kiểu vậy luôn gây ra nhiều hụt hẫng.