Tuyển Việt Nam thắng trận: Vui thôi, đừng vui quá!

"Chúng tôi không có bóng để chơi trong hiệp 1. Nếu có đầy đủ đội hình, đội sẽ chơi tốt hơn trước Việt Nam. Thật tiếc khi chấn thương và COVID-19 gây ảnh hưởng cho đội", huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho biết. Đây không hẳn là lời bào chữa của huấn luyện viên tuyển Malaysia, bởi ông nhận thức rất rõ vị thế, khả năng của đội so với tuyển Việt Nam.

7/11 cầu thủ Malaysia thi đấu hôm 11.6 đã không tái đấu tuyển Việt Nam tối 12.12. Đó đều là những cầu thủ trụ cột của Harimau Malaya. Trong đó, Matthew Davies, Corbin-Ong, Syamer Kubba dính chấn thương; Brendan Gan bị ung thư; Dion Cools chưa kịp hội quân do ràng buộc với câu lạc bộ; Sumareh vắng mặt vì lý do cá nhân… Trong quá trình dự AFF Cup, tuyển Malaysia phát sinh thêm 5 trường hợp mắc COVID-19 và chấn thương, khiến ông Tan Cheng Hoe rơi vào thế khó. Còn trong trận đấu, Malaysia mất thêm cặp trung vệ do chấn thương.

Tuyển Malaysia đã suy yếu rõ rệt so với thời điểm gặp tuyển Việt Nam hôm 11.6. Ảnh: Mỹ Trang

Đội á quân AFF Cup 2018 chỉ đăng ký 24 cầu thủ - thay vì 30 như được phép. Điều này khiến ông Tan Cheng Hoe có phần bị động. Tuy nhiên, đây không hoàn toàn do lỗi của ông và Liên đoàn bóng đá Malaysia. Việc mùa giải quốc nội kết thúc hôm 30.11 khiến nhiều cầu thủ tốt bị chấn thương, một số khác không mặn mà với việc lên tuyển. Ngoài ra, những chỉ trích liên tục về các cầu thủ nhập tịch khiến tuyển Malaysia đối mặt với "làn sóng ngầm".

Nhìn chung, tuyển Malaysia suy yếu rõ rệt so với cách đây vài tháng. Ngược lại, tuyển Việt Nam lại trở nên… mạnh hơn. Trước khi dự AFF Cup, thầy trò ông Park Hang-seo đã thi đấu 6 trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Dù đều thua trận, việc va chạm, đối đầu với những đội mạnh nhất Châu Á đã giúp Quang Hải, Công Phượng nâng cao được trình độ, bản lĩnh thi đấu.