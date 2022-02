Tuyển Việt Nam thắng to Trung Quốc: Vui hơn cả Tết

Hàng phòng ngự dù chưa thể tránh khỏi bàn thua không đáng có, nhưng việc ít sai số, chơi tập trung hơn cũng giảm tải cho HLV Park Hang Seo ở những lần chuẩn bị sau này.

Một chiến thắng giải toả, một chiến thắng rút ra được nhiều điều và trước một đối thủ mạnh hơn bảo sao người hâm mộ nhất là HLV Park Hang Seo không vui hơn cả Tết sau chặng đường rất dài sống trong âu lo, áp lực…

Xem lại chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc:

Mai Anh