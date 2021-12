Tuyển Việt Nam: Sau Hùng Dũng, thầy Park đừng cảm tính nữa...

Và rốt cuộc không phải nước chủ nhà Singapore mà chính thuyền trưởng người Hàn Quốc đã tước đi điều này sau khi có sự trở lại từ Hũng Dũng, dù trước đó tiền vệ tân binh của CLB Bình Định nằm trong danh sách tuyển Việt Nam đăng ký nhập cảnh dự AFF Cup 2020.

HLV Park Hang Seo luôn khẳng định muốn cả nền bóng đá, các CLB chung tay để giúp tuyển Việt Nam đảm bảo sức mạnh bền vững, nhiều tầng... nhưng rốt cuộc ông thầy người Hàn Quốc đi ngược lại lời kêu gọi ấy bằng những quyết định đầy cảm tính, thậm chí có phần “độc đoán” của mình.

Cứ nhìn Đoàn Văn Hậu, Trọng Hoàng chưa hẹn ngày trở lại, Đình Trọng vẫn chưa thể tìm lại chính mình... rồi cả Tuấn Anh chưa biết thế nào ở AFF Cup 2020 vì những quyết định cố chấp sử dụng của ông Park trước đây dù vẫn bất ổn là thấy.

Hy vọng sau những khó khăn không ngờ, tuyển Việt Nam sẽ thuận buồm xuôi gió ở giải đấu mà thầy trò ông Park có sứ mệnh bảo vệ ngôi vương!

Mai Anh