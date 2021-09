Tuyển Việt Nam: Những điểm sáng sau thất bại Saudi Arabia

Điều thứ 2 có thể làm HLV Park Hang Seo hài lòng khi một vài mảnh ghép mới quan trọng như Thành Chung, Văn Thanh đã chơi tốt hơn sự kỳ vọng rất nhiều. Và đâu đó có cả sự trở lại của Đình Trọng trong khoảng 30 phút cuối cùng trận đấu.

Cuối cùng, nỗi lo về hàng tiền vệ cũng có được lời giải khi bộ ba cầu thủ quán xuyến tuyến giữa gồm Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải chơi liền lạc, mắc ít sai số trước một đối thủ đẳng cấp vượt trội.

Những cái được này đương nhiên khó nhìn ra khi mũi dùi chĩa vào trọng tài cùng chiếc thẻ đỏ cho Duy Mạnh, hay sự tiếc nuối dâng cao thời điểm tưởng chừng tuyển Việt Nam tốt hơn sau bàn thắng mở tỉ số.

Nhưng với chiến lược gia người Hàn Quốc, hay tuyển Việt Nam thì trận đấu với Saudi Arabia rõ ràng được nhiều hơn mất về chuyên môn, tâm thế, đồng thời rút ra những bài học bổ ích để chặng đường tới đây còn khác hơn nữa.

Mai Anh