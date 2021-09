Tuyển Việt Nam: Những bài toán cần thầy Park giải

Sự trở lại của Công Phượng, rồi cả nhiệm vụ xây dựng thêm nhân sự mới cho tuyển Việt Nam có lẽ là gợi ý cho HLV Park Hang Seo thay đổi hàng công bằng cách sử dụng các tân binh thay vì chờ vào mỗi Tiến Linh, hoặc các pha bóng thăng hoa từ đôi chân Quang Hải.

Những bài toán mà HLV Park Hang Seo cần phải giải thực tế chẳng mới, thậm chí không khó nếu chiến lược gia người Hàn Quốc cởi mở hơn thay vì bảo thủ như trước.

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vốn dĩ không còn nặng nề thắng thua, thế thì HLV Park Hang Seo cởi nút thắt đi thôi!

Mai Anh