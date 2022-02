Tuyển Việt Nam mơ World Cup: Đừng để bầu Đức, thầy Park cô đơn

Thậm chí, trong nhiều đề án khoa học ở VFF hay Tổng cục TDTT... cũng đã đặt ra con đường đến World Cup còn sớm hơn rất nhiều, thậm chí cả 20-30 năm trước, thời điểm mà bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại với thế hệ cầu thủ Vàng như Huỳnh Đức, Hồng Sơn...

Mơ lớn thì đã lâu, nhưng đến lúc này bóng đá Việt Nam dường như vẫn chưa thể bứt lên theo đúng lộ trình cũng vì quá ít người làm, hay cùng chung tay cho mục tiêu World Cup của tuyển nam Việt Nam.

Nói một cách khác, sự đồng bộ cho cả nền bóng đá từ giải VĐQG, tính ổn định trong công tác đào tạo trẻ đến cả việc tồn tại của CLB vẫn vô cùng mông lung như cách mỗi mùa giải mới rơi rụng từng đội vì thiếu kinh phí hoạt động chẳng hạn.

Để có vé World Cup cho đội tuyển quốc gia, bóng đá Việt Nam phải khác đi, còn như giờ có lẽ cũng vẫn rất mông lung.

Mai Anh