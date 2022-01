Tuyển Việt Nam: Khi thầy Park tính già hoá non

Thử nghiệm bất thành, đã vậy thuyền trưởng tuyển Việt Nam còn bỏ lỡ cơ hội vàng với người đáng lẽ cần được sử dụng và rèn dũa ở trận trước đó là trung vệ Hữu Tuấn.

Gặp Trung Quốc, nhiều khả năng Hữu Tuấn sẽ được sử dụng, nhưng liệu rằng có thể an tâm hay không khi trung vệ này chưa được ra sân nhằm lấy cảm giác thi đấu như nhiều người muốn HLV Park Hang Seo làm trước đó.

Thuyền trưởng người Hàn Quốc lại phá sản với kế hoạch của mình, do đó việc tuyển Việt Nam muốn thắng Trung Quốc ở sân Mỹ Đình lại bị đặt thách thức lớn hơn gấp nhiều lần.

Xuân Mơ